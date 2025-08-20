Después de su escapada a Grecia, en Escocia ya esperan con ilusión la llegada de los príncipes de Gales. Kate Middleton y el príncipe Guillermo llegarán en los próximos días al Castillo de Balmoral, en el que se encuentran los reyes Carlos III y Camila desde el pasado fin de semana. El monarca y su esposa viajaron a Escocia tras cumplir con algunos compromisos en Londres y van a estar en Balmoral las próximas semanas. Los reyes estuvieron en la capital en el 80 aniversario de la victoria sobre Japón en la Segunda Guerra Mundial, al que no asistieron los príncipes de Gales.

Ni el Palacio de Buckingham ni tampoco Kensington han confirmado la fecha exacta de la llegada de la pareja a Escocia, aunque se prevé para antes del fin de semana. Año tras año suele ser entre la segunda y la tercera semana de agosto cuando la familia de Kate Middleton y Guillermo se instala en Balmoral, un destino muy especial para el príncipe, que ha pasado los veranos allí desde su infancia. Un lugar, por cierto, ligado a recuerdos felices, pero también a otros más tristes, ya que se encontraba en Balmoral con su hermano cuando falleció su madre en un trágico accidente de coche en París.

Él mismo ha hablado en alguna ocasión del lugar que ocupa Balmoral en su corazón: «Mi infancia estuvo llena de vacaciones disfrutando del aire libre, nadando en lagos, barbacoas familiares con mi abuelo al mando, y, sí, algún que otro mosquito. Jorge, Carlota y Luis ya saben lo mucho que Escocia nos importa a ambos, y ellos también están empezando a crear allí sus propios recuerdos», reveló el príncipe de Gales hace algún tiempo.

Aunque Escocia está especialmente ligada a la familia real, también es un lugar especial para la princesa de Gales, ya que fue en la universidad escocesa de St. Andrews donde comenzó su historia de amor con el hijo mayor del rey Carlos III y donde ambos vivieron los primeros años de su romance, alejados de los focos y disfrutando de la privacidad y la tranquilidad que ofrece la zona.

Un esperado reencuentro

La llegada de Kate Middleton y Guillermo y sus hijos a Balmoral va a suponer un esperado reencuentro con el rey Carlos III y su esposa, a quienes llevan sin ver varias semanas. Las vacaciones en Escocia siempre son un punto de encuentro para la familia real británica, a las que se suelen sumar otros miembros de los Windsor para disfrutar del tiempo juntos. Sobre todo en unas fechas tan señaladas, previas al aniversario de la muerte de la Reina Isabel II.

A la monarca le gustaba mucho pasar tiempo en Escocia, de hecho, la princesa Eugenia comentó hace algunos años que para su abuela Balmoral era uno de sus sitios preferidos, porque podía sentirse libre y alejada de los protocolos. Al actual rey también le encanta estar allí, rodeado de naturaleza y con tiempo para estar con sus nietos, a los que adora. Eso sí, echará de menos a los hijos del príncipe Harry, con los que no tiene la posibilidad de ejercer como abuelo. Algo que, según fuentes cercanas a la familia real, supone un gran disgusto para Carlos.