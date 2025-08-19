Alerta en Noruega: el preocupante cumpleaños de la princesa Mette-Marit

La delicada situación de Marius Borg ha eclipsado el 52 cumpleaños de la princesa Mette-Marit de Noruega. A pesar de que desde la casa real han intentado dar normalidad a la jornada y han publicado una felicitación para la esposa del príncipe heredero, el caso de su hijo mayor ha concentrado toda la atención en este día tan señalado para la princesa, cuyo estado de salud, por cierto, es delicado. Mette-Marit lleva años luchando contra una fibrosis pulmonar que limita su actividad diaria y su agenda y que incluso hace que tenga que estar de baja de manera recurrente. Las tensiones y disgustos no ayudan a su estado de salud.

Aunque de momento la casa real no se ha pronunciado sobre las últimas novedades del caso de Marius Borg y, hasta ahora tanto Haakon como Mette-Marit han mostrado un total respeto por las autoridades y los responsables de la investigación, lo cierto es que el escenario al que se enfrenta el hermano de la princesa Ingrid Alexandra de Noruega es cuanto menos complicado.

El príncipe Haakon junto a Marius Borg Høiby en Oslo. (Foto: Gtres)

Justo un día antes del cumpleaños de la princesa se ha confirmado la acusación formal hacia Marius Borg por parte de la Fiscalía de cuatro casos de violación y varios de maltrato. Un total de 32 cargos que han sido presentados tras una investigación que empezó hace más de un año, después de que el hijo mayor de Mette-Marit de Noruega fuera arrestado por agredir presuntamente a la que era entonces su novia. A partir de ese momento las acusaciones contra el joven fueron incrementándose.

Además de las supuestas violaciones y presuntos maltratos, se le imputan varios actos violentos contra otra ex novia, infracciones de tráfico, daños…. tal como ha confirmado el fiscal general en una rueda de prensa en la que ha comentado que son cargos muy graves con penas de cárcel de hasta 10 años. Además, ha insistido en la importancia de que haya igualdad ante la ley y ha dicho que la vinculación de Marius Borg con la familia real no va a influir en el desarrollo del proceso.

Marius Borg con su madre, la princesa Mette-Marit. (Foto: Gtres).

El hijo mayor de la princesa, de 28 años, ha negado las acusaciones más graves pero tiene intención de declararse culpable de algunos cargos menores cuando comience el juicio. Por su parte, desde el palacio han dicho que corresponde a los tribunales tomar una decisión sobre el caso. El juicio está previsto para principios del próximo año y, salvo cambios, Marius continuará en libertad hasta entonces.

Un cumpleaños amargo

Es en esta complicada circunstancia en la que la princesa afronta su cumpleaños. Más allá de la felicitación pública de la casa real no se conocen los planes de la familia para esta jornada, aunque hace unos días trascendió que los príncipes habían hecho un viaje a Australia para acompañar a su hija mayor en su adaptación a la universidad. La princesa Ingrid Alexandra está empezando su nueva etapa fuera de casa en la ciudad de Sídney.