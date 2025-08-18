Marius Borg, el hijo rebelde de Mette-Marit, acusado de cuatro violaciones y 32 delitos

Este 18 de agosto de 2025 quedará grabado en la historia reciente de Noruega como un día negro para la monarquía. Ese lunes, el fiscal del Estado, Sturla Henriksbø, compareció en rueda de prensa en Oslo para detallar los 32 cargos que pesan sobre Marius Borg Høiby, primogénito de la princesa heredera Mette-Marit. Entre ellos destacan los más graves: cuatro violaciones cometidas entre 2018 y 2024, algunas perpetradas incluso después de haber sido detenido en repetidas ocasiones. Cabe destacar que tiene 27 años y desde 2001, cuando su madre se casó con el príncipe heredero Haakon Magnus, pasó a formar parte de la familia real noruega, aunque nunca ha tenido un papel oficial ni compromisos dinásticos.

“El hecho de que sea hijo de la futura reina no ha influido en la investigación. No recibirá ni mayor indulgencia ni un trato más severo que cualquier otro acusado”, aseguró Henriksbø. Sus palabras dejaron claro que la fiscalía cree tener pruebas sólidas para sentar al joven en el banquillo. Entre ellas, grabaciones sexuales realizadas por él mismo sin consentimiento, descubiertas en sus propios dispositivos electrónicos. Algunas víctimas, según explicó el fiscal, ni siquiera sabían de su existencia hasta que fueron informadas por la policía.

Artículos de periódicos y revistas del 21 de noviembre de 2024: Marius Borg Høiby ha sido arrestado bajo sospecha de violación. (Gtres)

La instrucción, cerrada en junio, ha sido descrita como una de las más complejas y exhaustivas de los últimos años. La policía analizó cientos de miles de archivos multimedia, decenas de miles de mensajes y tomó declaración a más de 60 personas. El juicio podría comenzar en enero de 2026 y extenderse durante seis semanas. Si es declarado culpable, la condena podría ascender a diez años de prisión.

La lista de cargos dibuja un catálogo amplio de violencia y abusos:

El príncipe heredero Haakon junto a Marius Borg Høiby asistiendo al almuerzo de Navidad en Oslo. (Gtres)

Un caso de violación con coito .

. Dos casos de violación sin coito .

. Cuatro casos de conducta sexualmente ofensiva .

. Un caso de abuso en relaciones cercanas .

. Dos casos de lesiones corporales .

. Un caso de daño malicioso .

. Un caso de amenazas .

. Cinco violaciones de órdenes de alejamiento .

. Un caso de abuso sexual por parte de un agente de policía .

. Cinco infracciones de tráfico.

El historial de Marius anticipaba un desenlace turbulento. El 4 de agosto de 2024 fue arrestado tras un altercado con su pareja en el barrio de Frogner, en Oslo. Admitió entonces haber consumido cocaína y alcohol. Un mes más tarde volvió a ser detenido por saltarse una orden de alejamiento. Y en noviembre de ese mismo año la policía descubrió en su teléfono vídeos de carácter sexual grabados sin consentimiento. Fue el inicio de un efecto dominó que terminó con su ingreso en prisión preventiva en Hamar, donde permaneció hasta finales de noviembre y donde se acumularon nuevos cargos hasta alcanzar los 32 actuales.

La fiscalía asegura haber identificado al menos a 16 mujeres en los materiales incautados, aunque no todos los casos han derivado en procesos judiciales. Los cuatro episodios de violación que se mantienen en la acusación comparten un mismo patrón: tras mantener relaciones sexuales consentidas, el acusado habría vuelto a tener relaciones con ellas mientras dormían, filmando los encuentros sin que ellas lo supieran.

El silencio incómodo de la Casa Real noruega

La Casa Real noruega ha optado por no pronunciarse públicamente. La figura de Marius siempre estuvo en un territorio ambiguo: es hijo de la princesa Mette-Marit fruto de una relación anterior a su matrimonio con el príncipe heredero Haakon, y nunca ha tenido funciones institucionales. Sin embargo, su pertenencia al círculo más íntimo de la familia real convierte este caso en un golpe demoledor a la imagen de una monarquía que presume de cercanía y transparencia.

Marius Borg Høiby, hijastro del príncipe heredero Haakon de Noruega. (Gtres)

Mette-Marit, que desde hace años sufre una enfermedad pulmonar crónica, vive así uno de los momentos más difíciles de su vida privada y pública. En verano de 2024, ya bajo investigación, la princesa y Haakon pasaron vacaciones con Marius en Portugal, quizá anticipando que se trataba de los últimos días de libertad del joven antes de un proceso judicial implacable.

El precio de un apellido

Nacido en 1997, Marius Borg Høiby creció bajo el escrutinio de la prensa tras la boda de su madre con el príncipe Haakon. Intentó alejarse de la atención pública viviendo en Estados Unidos y en Londres, pero en Noruega siempre fue retratado como un joven rebelde, entre fiestas, drogas y episodios de excesos. Hoy su nombre ya no ocupa la prensa rosa, sino la crónica judicial.

Los príncipes Haakon y Mette-Marit juntos. (Foto: Gtres).

El fiscal Henriksbø lo dejó claro: “Hay documentación y pruebas suficientes para declararlo culpable”. Con esas palabras, el caso entra en una nueva fase que no solo decidirá el futuro del joven, sino que amenaza con dejar una cicatriz profunda en la Casa Real del país.