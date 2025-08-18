Adiós a los ojos caídos: el truco de maquillaje de Nieves Álvarez que funciona a las mujeres de más de 50 años

La modelo española Nieves Álvarez ha demostrado una vez más por qué sigue siendo una de las figuras más influyentes en el mundo de la moda y la belleza. A sus más de 50 años, no solo mantiene un estilo impecable, sino que también comparte consejos prácticos que ayudan a realzar la belleza natural sin necesidad de grandes artificios, especialmente de maquillaje. En un reciente vídeo publicado en TikTok, en colaboración con la maquilladora Pilar Lucas, reveló un truco sencillo pero eficaz para levantar la mirada, especialmente útil en ojos encapotados o cuando se busca un efecto rejuvenecedor inmediato.

El secreto, según muestra Álvarez, consiste en aplicar correctamente las sombras y el delineado para crear un “lifting óptico”. El gesto dura apenas dos minutos, pero logra transformar la expresión, aportando frescura, luminosidad y un aire sofisticado sin excesos. La propuesta forma parte de una serie de contenidos donde se analizan los aciertos y errores más comunes del maquillaje de ojos, con un enfoque didáctico y accesible para cualquier persona, independientemente de su experiencia con los pinceles. Abrir la mirada en dos minutos es más que una cuestión estética: implica reforzar la expresión, la seguridad y la frescura personal. Su propuesta va con la tendencia hacia lo natural y demuestra que la belleza está en los detalles, especialmente cuando se aplican con inteligencia y sutileza. La clave está en combinar sencillez con técnica, algo que la modelo resume en una máxima: menos es más, pero bien hecho.

El poder de un buen maquillaje de ojos

Los ojos son el rasgo facial que más comunica emociones. Estudios realizados por la Universidad de Cambridge han demostrado que, incluso con mascarillas que cubrían la mayor parte del rostro, las personas seguían interpretando estados emocionales a partir de la zona ocular. Esto refuerza la idea de que un maquillaje bien aplicado no solo es cuestión estética, sino también de comunicación no verbal. Nieves Álvarez lo entiende a la perfección: su tip no busca ocultar, sino potenciar, resaltando la expresividad natural.

En el caso de los ojos encapotados o con tendencia a perder firmeza, un problema habitual a partir de los 40, la técnica adecuada puede marcar la diferencia. Al situar las sombras en el ángulo externo y levantar ligeramente el trazo del delineador, se genera un efecto óptico que abre la mirada y resta años sin necesidad de cirugía ni procedimientos invasivos.

El sí y el no del lifting natural

La propuesta de Álvarez y Lucas se basa en contraponer lo que favorece frente a lo que resta frescura. Sí porque encontramos el uso de tonos neutros y mates en la cuenca del ojo, difuminados hacia arriba, además de un delineado que no se prolonga demasiado, evitando cargar la expresión.

No cuando aparecen los sombreados muy oscuros en todo el párpado móvil o el exceso de eyeliner que tiende a cerrar el ojo en lugar de abrirlo.

Este enfoque pedagógico es clave, porque muchas personas caen en errores al intentar recrear looks más elaborados. La tendencia actual en maquillaje, impulsada por profesionales y referentes de moda, se centra en el efecto natural mejorado: destacar lo que ya está presente sin alterar los rasgos. Así, el truco de Nieves no sólo rejuvenece, sino que encaja en la filosofía de la belleza realista y cotidiana.

Un gesto rápido con grandes resultados: maquillaje

La gran ventaja de este truco es su accesibilidad. No requiere de herramientas sofisticadas ni de un kit de maquillaje completo. Con una paleta básica y un delineador es suficiente para lograr el cambio. Este tipo de consejos democratizan la belleza, acercándola a un público amplio que busca soluciones prácticas y rápidas en su día a día.

Además, existe un componente psicológico asociado. La European Association of Dermatology and Venereology (EADV) ha señalado en diversos estudios que el maquillaje no solo impacta en la apariencia, sino también en la autoestima. Pequeños gestos como abrir la mirada pueden generar un efecto positivo en cómo nos percibimos y, a su vez, en cómo interactuamos con los demás.

El efecto wow: mirada intensa o natural

El truco de Nieves Álvarez abre también un debate interesante sobre estilos: ¿mejor apostar por una mirada intensa o natural? La respuesta depende de la ocasión y de la personalidad. Para eventos nocturnos o sesiones fotográficas, el uso de delineados más marcados y sombras con brillo puede potenciar el efecto wow. En cambio, para el día a día, la naturalidad resulta más favorecedora, proyectando frescura y autenticidad.

El equilibrio está en conocer las herramientas y aplicarlas con criterio. Justamente por eso este tip se ha hecho viral: no impone un estilo, sino que ofrece una base adaptable a distintos gustos.

La modelo Álvarez como referente

No es casualidad que este truco haya generado tanta repercusión. Nieves Álvarez no solo es una modelo icónica, sino también un ejemplo de cómo envejecer con estilo y autenticidad. Su colaboración con Pilar Lucas aporta valor añadido, combinando la experiencia de pasarela con la técnica profesional.