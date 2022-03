La alfombra roja de los Premios BAFTA 2022 se llena de color en su vuelta a la normalidad

El ámbito del cine ha vuelto a vestirse de gala de la mano de los Premios BAFTA. A tan solo unos días de celebrarse los Oscar, el Royal Albert Hall de Londres ha acogido un evento en el que han estado presentes algunos de los rostros más conocidos del panorama nacional. Como no podía ser de otra manera, todos ellos han desfilado por la alfombra roja previa, luciendo unos looks que no han pasado desapercibidos en ningún rincón del planeta.

Teniendo en cuenta la importancia de la cita, todos los famosos allí presentes han apostado por outfits de ensueño, con la haute couture como gran protagonista. Este ha sido el caso de Lady Gaga, que se ha decantado por un vestido al más puro estilo hollywoodiense de corte de sirena y escote en V firmado por Ralph Lauren. Una opción de lo más acertada con la que se ha coronado como una de las mejor vestidas de la cita. Quien también se ha decantado por el color verde, aunque en otra tonalidad, ha sido la actriz Alana Haim. La intérprete de Licorice Pizza ha confiado en Louis Vuitton para enfundarse en un vestido con escote pronunciado y botones en la cintura, unos detalles de lo más reclamados en las últimas semanas.

Como es costumbre, el color negro ha sido uno de los más demandados para las celebrities. Naomi Campbell lucía en esta ocasión un vestido aterciopelado negro, recto, con cola y manga larga de Burberry, el cual ponía especial énfasis en un escote cuadrado de lo más elegante. Pero ella no fue la única que apostó por este color, y Emma Appleton hizo lo propio y acertó de pleno. La actriz se decantó por un elegante vestido con apliques brillantes de Saint Laurent. Una opción de lo más sencilla a la par que elegante, más aún por el cuello alto y las hombreras. Por otro lado, Caitriona Balfe también se decantó por el color negro con un vestido largo de cola de terciopelo y hombreras puntiagudas, firmado por Giorgio Armani Privé.

También hubo quienes prefirieron tirarse a la piscina y atreverse con otros colores. Haley Bennett llevó para el evento un vestido de estampado arty rojo de Valentino, el cual llamó especialmente la atención en el photocall propio de la cita. Zawe Ashton prefirió el rosa con un vestido fluido y vertical de Emilia Wickstead, mientras que Rachel Zegler apostó por la elegancia con un diseño strapless azul cían de Vivienne Westwood. Dando alegría al evento llegó Ariana DeBose con un vestido amarillo drapeado de Oscar de la Renta, un color de lo más acertado teniendo en cuenta que la primavera está a la vuelta de la esquina.

Tampoco pasó desapercibida Millie Bobby Brown. La protagonista de Stranger Things llegó a la gala acompañada del hijo de Bon Jovi y luciendo un outfit con un toque mucho más adulto que en otras ocasiones. La joven consiguió aparentar más edad con un vestido asimétrico de terciopelo y transparencias de Louis Vuitton, el cual combinó con unos guantes de la misma textura y un collar de lo más rockero en forma de puñal.