El disgusto de Penélope Cruz con respecto a la última decisión que afecta a los Oscar

En un intento por incrementar sus audiencias, los Oscar han dado un paso al frente y han decidido suprimir 8 de las 23 categorías que integraban la gana más relevante del panorama cinematográfico internacional. Un giro de 180 grados por parte de la Academia de Cine que no han visto con muy buenos ojos algunos de los grandes protagonistas, como es el caso de Penélope Cruz.

Tan solo 20 días antes de dar el pistoletazo de salida a tan esperada cita, ha tenido lugar la típica comida de nominados en el Fairmont Century Plaza de Los Ángeles. Una velada en la que se han reunido los candidatos a alzarse una estatuilla de los Oscar, entre los que están Javier Bardem y Penélope Cruz. La pareja de actores será la encargada de representar a nuestro país en la gala de la Academia, teniendo ambos posibilidad de ganar un premio y cerrar así un año inolvidable a nivel profesional. No obstante, la de Alcobendas no ha mirado para otro lado con la decisión de los responsables del evento y ha querido mostrar su malestar con respecto a todo lo sucedido: “No me alegró escuchar esa decisión porque, ya sabes, los Oscar son… los Oscar. La gente creo que está interesada en ver la ceremonia y todas las categorías, porque todas son importantes. No podemos hacer nada el uno sin el otro, todos dependemos unos de otros”, comenzaba explicando, visiblemente emocionada.

Pero su discurso no quedo ahí y siguió haciendo hincapié en lo mucho que le había molestado que la Academia prescindiera de algunas categorías: “Me sorprendió mucho escuchar que categorías como la banda sonora o el documental estaban fuera. Me sorprendió y me decepcionó un poco, porque creo que, cuando las personas ven la ceremonia en casa, saben que todos dependemos unos de otros, todas las categorías son igual de importantes, solo los cuatro o cinco últimos premios de la noche”, señalaba, quitando importancia a algunos galardones como el de mejor actor o actriz, probablemente los más esperados por parte de los espectadores a lo largo de la cita cinematográfica.

Una vez dijo todo lo que pensaba, Penélope no quiso desaprovechar la oportunidad de lucir radiante en la recta final de su día más esperado del año. La actriz posó en el photocall propio del evento con un look de Chanel, marca de la que es embajadora y a la que recurre con normalidad en sus distintas apariciones públicas. Dentro del sinfín de opciones que ofrece la firma, la intérprete se decantó por un minivestido de la colección primavera-verano 2022 de tweed, botones joya en la parte delantera y el logo en color fucsia. Una apuesta de lo más acorde con el clima propio de la zona en estas fechas, la cual combinó a la perfección con unas sandalias negras de cuña delantera y un bolso de modelo 2.55. Por otro lado, Penélope ha querido dar frescura a su imagen con un corte de pelo estilo long bob con aires ochenteros e innovadores a partes iguales.