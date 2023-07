Bertín Osborne, padre a los 69 años: esto es todo lo que se sabe

Bertín Osborne se ha posicionado en la primera línea mediática tras conocerse una de las noticias que dará un giro radical a su vida. El presentador de Mi casa es la tuya será padre a los 69 años de edad junto a su nueva novia, Gabriela Guillén, según la revista Lecturas. La joven de 32 años estaría embarazada de tres meses del cantante y saldría de cuentas el próximo mes de enero. Mientras que Guillén debutará en la maternidad, Osborne repetirá por sexta vez, ya que tiene cinco hijos más fruto de sus anteriores relaciones sentimentales con Fabiola Martínez y Sandra Domeneq.

En la publicación del medio mencionado se pueden ver algunas imágenes de Gabriela Guillén acudiendo a un centro médico para realizarse las revisiones necesarias que controlan el estado de gestación de la futura mamá. La pareja del artista iba oculta con unas gafas de sol y un sombrero que dificultaban su identificación, apareciendo en modo incógnito para que nadie pudiera reconocerla. Sin duda, la noticia de la llegada de este nuevo bebé ha subrayado el buen camino que está tomando su historia de amor, estando a partir de ahora unidos siempre por su futuro hijo en común.

Su historia de amor

Pese a que estén a punto de dar uno de los pasos más importantes de su relación, lo cierto es que apenas se conocen detalles sobre el origen de la historia de amor de Gabriela y Bertín. Cuando surgieron los primeros rumores que apuntaban un posible nuevo noviazgo en la vida de Bertín Osborne, el presentador no dudó en negarlo, defendiendo con contundencia su soltería: «Gabi es mi amiga especial, como tengo otras muchas amigas especiales», sostenía, haciendo hincapié en todos las cualidades que tenía a joven y que tanto le gustaban.

Al parecer, se conocieron realizando una campaña publicitaria de una firma de ropa y, desde ese momento, todo apunta a que se convirtieron en inseparables. «Me gustó desde el primer momento, pero no empezamos a vernos hasta bastante después. Ahora mismo una relación no me apetece, vivo muy bien solo», decía por aquel entonces Osborne. Aunque tras las palabras del cantante, Gabriela declaró todo lo contrario, confirmando que sí que tenía una relación con él, con el paso de las semanas, dio marcha atrás y rectificó, explicando que tan solo era una «muy buena amiga», añadiendo que ella también tenía muchos más amigos especiales. En mayo, Bertín anunciaba que se veía con frecuencia con Gabriela pero no llegaba a confirmar que mantuvieran ningún tipo de relación con la joven fisioterapeuta: «Nos estamos conociendo nada más. Llevo soltero dos años y medio, es normal que salga con una chavala», decía.

Fabiola Martínez y Bertín Osbonre durante el acto celebrado por su Fundación en Madrid/ Gtres

Uno de los primeros eventos a los que han acudido juntos ha sido al cumpleaños de El Turronero, donde coincidieron con Fabiola, la mujer con la que estuvo casado Bertín más de una década. Desde que salieron los primeros rumores que indicaban la posibilidad de la una relación entre Bertín y Gabriela, las palabras de Fabiola han sido unas de las más buscadas y, sin intención de esconderse, se pronunció al respecto en el programa Y ahora Sonsoles: «Mis hijos son mi vida y por eso cuando pasan estas cosas, me digo: ‘Fabiola, no te metas, intenta que todo vaya bien porque si se convierte en la madrastra de mis hijos, mejor que vaya bien», sentenciaba.