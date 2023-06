En enero de 2021, Bertín Osborne y Fabiola Martínez comunicaron oficialmente su separación tras más de dos décadas de relación. Su decisión dejó sin habla a muchos, de hecho, desde entonces, sus nombres han sido protagonistas de varios titulares que acaparan muchos entresijos del fin de su historia de amor y de sus noviazgos en general. Sin ir más lejos, el pasado sábado 17 de junio, Fabiola Martínez acudió al acto organizado por su fundación, donde coincidió con el presentador de Mi casa es la tuya. Una vez allí, sin tapujos ante las cámaras, hablo abiertamente sobre sus últimas declaraciones acerca de la relación que mantuvo con un maltratador. «Yo no me puedo catalogar como una mujer maltratada. Si pienso en la cantidad de mujeres que a lo mejor ahora mismo están siendo golpeadas, humilladas… No me lo puedo ni imaginar. Yo no puedo ponerme en ese lugar, pero si es verdad que tuve una relación muy compleja donde hubo violencia», comienza a narrar.

Comentando de nuevo su duro pasado en el terreno amoroso, confiesa que con el tiempo decidió que esa no era la vida que realmente quería, pero es un episodio que nunca ha podido olvidar y que se le quedó «grabado a fuego». De hecho, el no haberlo olvidado le parece un aspecto positivo ya que considera que gracias a ello si se encuentra a una persona parecida es capaz de detectarlo rápido. No obstante, reitera que no es una persona rencorosa: «Yo no le guardo un sentimiento negativo que me coma por dentro y, sin embargo, yo no puedo hacer como que no pasó nada, porque pasó y yo lo pasé muy mal».

Afirma que lo que vivió durante ese tiempo de relación le afectó incluso en su personalidad, llegando a sentirse muy vulnerable. «Cuando te pasa no sabes cómo vas a reaccionar. Y en ese momento dije: ‘Fabiola, eres vulnerable’». Cuando se alejó de esa situación y pudo ponerla fin, poco a poco, aunque con miedo, explica que se fue recuperándose, de hecho, manifiesta que hace ya muchos años que se siente una mujer «liberada».

Pese a que fue una situación muy complicada, Fabiola ha explicado que no le generó un trauma como para tener que acudir a la ayuda de profesionales, no obstante, en otros ámbitos de su vida, sí que ha buscado ese tipo de ayuda y ha hecho uso de ella: «Es fundamental en muchos casos». Después de esa turbulenta relación apareció Bertín y, aunque fueron más de veinte años junto a él, la venezolana nunca le contó nada sobre la violencia que vivió en anteriores relaciones.

Por otro lado, Fabiola ha manifestado que estaría dispuesta a escribir un libro autobiográfico donde escribiera acerca de todo lo que vivió, aunque, por ahora no tiene ningún contrato firmado al respecto. Lo que sí que tiene entre manos es la creación de un cuento inclusivo que trate sobre la llegada de un niño con discapacidades a cualquier familia: «La propuesta está ahí. Tengo que darle forma a la cabeza y plasmarlo en el papel», concluye.