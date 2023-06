Bertín Osborne, impactado, cuenta cómo conoció a Frank Sinatra

Una nueva emisión de Mi casa es la tuya, espacio presentado por Bertín Osborne ha sacado a relucir uno de los episodios más impresionantes de la vida del conductor del programa: cómo conoció a Frank Sinatra. Mientras conversaba con Antonio José e India Martínez, el cantante explicó con todo lujo de detalles qué sintió en esos momentos, ya que el artista es uno de sus ídolos.

En un primer momento, India Martínez confesaba que cuando conoció al propio Bertín se quedó impactada: «Yo cuando te conocí a ti también, te veía las primeras veces y me quedaba muy tímida contigo. Yo pensaba que me encantaría algún día ir al programa de Bertín, pero me daba cosa y pensaba si estaba preparada para eso. Conforme va pasando el tiempo y vas conociendo a las personas ya te relajas un poco».

Siguiendo el hilo de la conversación, el presentador explicaba la experiencia de cómo se sintió al conocer a Frank Sinatra: «Me invitó un fin de se semana en su casa de Florida, para mí era y sigue siendo mi ídolo como cantante. Su yerno era mi productor en Estados Unidos, vino Sinatra a cantar a Miami y me dice el productor que fueramos al concierto, nos invitó luego a cenar y luego a su casa».

«Ese fin de semana que me pasé en su casa, en la que hablamos de todo, de música, vida y política, con un tío que has visto en blanco y negro desde pequeño, con mi madre que era fan absoluta. Yo pensaba: ‘Estoy en casa de Sinatra’. Que no se te traba la lengüa de milagro, pero es normal, son nuestros referentes en nuestra profesión y a veces en nuestra vida», recordaba Bertín, muy emocionado.

La anécdota con Frank Sinatra

Hace unos años, en 2019, Bertín Osborne acudió a Sálvame después de haber conseguido el disco de oro (20.000 copias vendidas) con su trabajo Yo debí enamorarme de tu madre. Durante su intervención cantó uno de los temas de su disco, Llegó borracho el borracho, pero también explicó algunas anécdotas que vivió durante su juventud junto a uno de los grandes de todos los tiempos en el mundo de la música:

El consejo de Bertín a Frank Sinatra 😱 https://t.co/XcnelK7WqR — Sálvame Oficial (@salvameoficial) May 2, 2019

«Me aconsejaron trabajar como si no me importara no trabajar, el que me lo dijo murió trabajando y podía decirlo con toda la soltura del mundo, yo le escuché, sonreí y le dije que sí que qué maravilla, pero que vale… fue Frank Sinatra el que me lo dijo», indicó. Además de esta anécdota, Bertín quiso contar un onsejo que le dio Sinatra y que aseguró que no había podido poner en práctica, aunque supone que el cantante americano sí lo hizo: «Si pasas de los cincuenta años cantando, cuando vayas a grabar un disco, graba dos y guarda uno y cuando tengas setenta saca los discos con la voz de los cincuenta».