La misteriosa reacción de Javier Obregón a la venta de El Manantial: "Todo va según lo establecido"

Ha pasado un año desde que LOOK sacó a la luz que el clan García Obregón había decidido deshacerse de una de sus propiedades inmobiliarias más especiales: El Manantial, la lujosa casa familiar de Mallorca donde han pasado la mayoría de sus veranos. 35 millones de euros es el precio que piden por ella y, según las últimas informaciones, sería una elevada cifra que les estaría dificultando mucho encontrar a un comprador interesado. Unos rumores que, como no podía ser de otra manera, han generado todo tipo de especulaciones al respecto y han vuelto a situar la venta de una de las villas de verano más famosas de la crónica social de nuestro país en el centro del huracán mediático.

En medio del revuelo, Javier Obregón ha sido preguntado sobre esta mediática venta mientras recogía a su hijo en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acompañado por María Thevenet, su pareja. Sin embargo, lejos de optar por el silencio, el hermano de la protagonista de Ana y los 7 ha pronunciado una misteriosa respuesta que no ha pasado desapercibida. «Prefiero no hacer comentarios. Pero solo diré que está todo perfecto. Todo va según los calendarios establecidos», sentenciaba. ¿Será que ya han encontrado a alguien interesado en convertirse en el próximo dueño de la villa mallorquina? ¿O simplemente se referirá a que, a pesar de que ha pasado un año desde que colgaron el cartel de se vende, la venta continúa por buen camino? Por ahora, solo el tiempo resolverá esta incógnita.

Javier Obregón en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.(Foto: Gtres)

Hasta el momento, Ana Obregón se ha pronunciado de manera escueta sobre la venta de El Manantial. De hecho, cuando se conoció la venta de la villa, le costó mucho hablar de ello públicamente. No obstante, con el paso del tiempo reconoció que el proceso estaba en marcha sin entrar en mayores detalles. Sin embargo, recientemente, tras los últimos rumores que señalan que estaría habiendo problemas, Ana ha dado un golpe en la mesa y ha asegurado que «todo es falso».

Al mismo tiempo, la bióloga está exprimiendo al máximo el que podría ser su último verano en Mallorca. Hace tan solo unos días, Ana anunció en las redes sociales su llegada a Mallorca publicando una foto del anochecer y, horas después, una imagen de su nieta tomando biberón en El Manantial.

Así es El Manantial, la casa de los García Obregón en Mallorca

El Manantial es una majestuosa propiedad de casi 1.000 metros cuadrados construidos en una sola planta dividida en siete suites. Se encuentra en una privilegiada localización, concretamente en Son Servera, una localidad situada en el noroeste de la isla. De hecho, cuenta con una arquitectura abierta y funcional que ofrece vistas espectaculares al mar y un acceso privado a un acantilado de 140 metros de altura. Del mismo modo, los García Obregón también han disfrutado estos años de tener un embarcadero propio que conecta directamente con la playa de El Rajolí.