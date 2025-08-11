El pasado 11 de julio, el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, conocido cariñosamente como El Choli, abrió sus puertas para dar inicio a un acontecimiento histórico: la residencia No Me Quiero Ir de Aquí de Bad Bunny. Con un total de 30 conciertos programados hasta el 14 de septiembre de 2025, el artista puertorriqueño no sólo ha batido récords de asistencia, sino que ha transformado cada noche en una celebración cultural y musical sin precedentes. Más de medio millón de personas pasarán por el coliseo para vivir esta experiencia, entre ellos numerosos rostros conocidos que no quieren perderse el espectáculo del artista latino que ha derribado todas las barreras.

Uno de los momentos más comentados de esta serie de conciertos tuvo lugar en la fecha número 15, cuando Penélope Cruz y Javier Bardem hicieron su aparición estelar. La pareja de actores españoles, ganadores del Oscar y reconocidos por su discreción en la vida privada, disfrutó del show desde La Casita, una réplica de una casa puertorriqueña ubicada sobre el escenario y que funciona como la zona VIP más exclusiva del evento. Desde ese privilegiado espacio, Penélope protagonizó un momento que desató la euforia de los asistentes: micrófono en mano y con acento puertorriqueño, lanzó el ya icónico grito de guerra del espectáculo: «Acho, PR es otra cosa».

La actriz Penélope Cruz es quien dijo “Acho Pee Erree es otra cosa” en la casa de la residencia de Bad Bunny en su función número 15. Vía: cheeryviruet/IG pic.twitter.com/AEjBwfZTB9 — Molusco (@Moluskein) August 11, 2025

Esta frase, que abre el tema Voy a llevarte pa PR de su último disco Debí tirar más fotos, se ha convertido en uno de los momentos más esperados por el público en cada concierto. Cada noche, Bad Bunny elige a un invitado especial para pronunciarla, y la intervención de la actriz española fue recibida con una ovación que fusionó la elegancia del séptimo arte con la energía arrolladora de la música urbana. El propio artista respondió con complicidad: “Ella lo sabe”, provocando aún más gritos y aplausos.

El espectáculo de Bad Bunny va mucho más allá de la música. Con una puesta en escena espectacular, mezcla elementos visuales y narrativos inspirados en la cultura y naturaleza puertorriqueñas, desde escenarios tropicales hasta una casa tradicional en mitad del coliseo. También integra ritmos de plena, bomba y música jíbara, en un homenaje a sus raíces y como declaración de orgullo nacional. Este proyecto no solo ha sido un fenómeno artístico, sino también un motor económico para la isla, atrayendo turistas de todo el mundo y generando un impacto millonario en el sector hostelero y de entretenimiento.

Por El Choli han pasado otras celebridades que también se han unido al ritual del «Acho, PR es otra cosa», como LeBron James, Ricky Martin, Kylian Mbappé, Yandel, Luis Guzmán, Anthony Ramos, Austin Butler o el cantante Sech. Incluso una mujer de avanzada edad se hizo viral en TikTok al pronunciar la frase con una copa en la mano, demostrando que el momento es tan icónico como inclusivo.

Para Penélope Cruz y Javier Bardem, esta no es la primera vez disfrutando de Bad Bunny en directo. Ya en 2024 fueron vistos en un concierto en Nueva York, coincidiendo con el 50º cumpleaños de la actriz. Su presencia en Puerto Rico, sin embargo, ha tenido un valor especial, al formar parte activa de un show profundamente identitario para la isla. Desde su debut conjunto en Jamón, jamón (1992) hasta su vida familiar actual en Madrid, la pareja ha demostrado que sabe combinar una carrera internacional con una conexión auténtica con las culturas que les apasionan.