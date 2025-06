Javier Bardem y Penélope Cruz son uno de los matrimonios más queridos de Hollywood. Hace casi dos décadas que decidieron asumir el riesgo de empezar una relación sentimental aún teniéndolo todo en contra y a pesar de haber evitado su historia de amor. Está ha sido solo una confesión del actor protagonista de Come, reza, ama, que ha hablado como nunca sobre su vida íntima con Penélope, de la que ha dicho que no supo entenderla en un momento en el que la chica Almodóvar por excelencia atravesó por una depresión.

Javier Bardem habla de la depresión de Penélope

Hace casi 20 años que Penélope Cruz y Javier Bardem apostaron por el amor y por formar una familia juntos. El matrimonio de actores coincidió por primera vez en el set de rodaje de Bigas Lunas, aunque no fue entonces cuando surgió el flechazo entre ellos. Aunque el intérprete español siempre ha sido muy reticente a la hora de hablar sobre su vida privada junto a su mujer, ahora se ha abierto en canal y ha desvelado anécdotas de su intimidad con la madre de sus hijos, como sus comienzos o los altibajos de su relación, marcados por una depresión que sufrió la actriz.

Penélope Cruz y Javier Bardem. (Foto: Gtres)

Desde hace un tiempo que Javier y Penélope viven a caballo entre Estados Unidos y España. Al otro lado del charco han encontrado su hogar y un país donde han tenido muchas oportunidades laborales. Precisamente, en este país de América del Norte, el actor ha concedido una reveladora entrevista en la que ha recordado el comienzo de su historia de amor. «Tuvimos nuestro momento allí», ha dicho en referencia a su primer trabajo profesional juntos. «Más tarde, tuvimos otro momento. Pero ella estaba con alguien o yo estaba con alguien. Éramos muy jóvenes, y no era el momento, pero luego llegó, lo supimos e intentamos evitarlo. Era complicado. Ella es actriz. Yo soy actor. Ella viaja. Yo viajo. ¿Cómo lo haces? Pero la última noche en el set, nos tomamos un par de copas, y desde entonces han pasado 18 años», ha desvelado en una entrevista en The New York Times.

Penélope Cruz y Javier Bardem en los Premios Óscar / Gtres

Sin embargo, su historia de amor no ha sido la única confesión del protagonista de Loving Pablo. El actor ha recordado un delicado momento de su mujer tras convertirse en madre. «El embarazo no fue tan malo. Fue la depresión posterior. No era capaz de manifestarlo y era muy nuevo para ella. Ahora está mejor, pero hace catorce años me preguntaba: ¿Está bien compartirlo esto con mi esposo? ¿Está bien sentirme así cuando se supone que debo sentir lo contrario? Desafortunadamente, no pude comprender la magnitud de lo que espera. Pero, más tarde, lo entendí. Es una mujer increíble (haciendo referencia a la hermana de Mónica Cruz). Es valiente, fuerte, hermosa y pudo compartirlo», ha dicho en el medio estadounidense citado, que también ha reconocido que en un punto de su vida, que coincidió con el rodaje No es país para viejos, también vivió un episodio similar al de su compañera de vida.