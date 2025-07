Un mes después de verse envuelto en un controvertido altercado en el centro de Madrid, el torero Cayetano Rivera ha decidido emprender acciones legales contra la Policía. El hijo de Paquirri y Carmen Ordóñez ha denunciado penalmente una supuesta detención ilegal ante los Juzgados de Instrucción de Plaza Castilla, en Madrid. Lo ha hecho a través de su abogado, Joaquín G. Moeckel, quien presentó la denuncia en la mañana de este jueves, 31 de julio.

Todo comenzó durante la madrugada del pasado domingo 29 de junio, cuando Rivera protagonizó un enfrentamiento con varios agentes de policía tras una discusión en una conocida cadena de comida rápida situada en el centro de la capital. Según distintas fuentes, el episodio habría comenzado como una disputa verbal, que rápidamente se tornó tensa, terminando con la detención del torero por un presunto delito de resistencia y desobediencia a la autoridad. Rivera fue esposado y trasladado a comisaría, donde permaneció retenido durante aproximadamente tres horas.

Cayetano Rivera en Mallorca. (Foto: Gtres)

Al día siguiente, el lunes 30 de junio, Cayetano acudió al Hospital Gregorio Marañón para dejar constancia médica de las lesiones que, según su versión, le habrían provocado los agentes durante la detención. El parte médico refleja la existencia de laceraciones y hematomas en la cara, los brazos y, especialmente, en las muñecas, debido al uso de las esposas. Este episodio marcó un punto de inflexión para el torero, que desde ese momento comenzó a estudiar una posible vía legal contra los policías implicados en el incidente.

Según ha declarado su abogado a la revista ¡HOLA!, los hechos relatados en la denuncia «se ajustan exactamente a lo que ocurrió aquella noche». Moeckel sostiene que la actuación policial fue excesiva y que, en lugar de una detención, los agentes podrían haber recurrido a una sanción administrativa: «Entendemos que los actos que se llevaron a cabo, tras una discusión en un restaurante, no son dignos ni propicios para una detención. Podría ser una sanción administrativa, pero no una detención, que debería ser de última instancia. De una cosa a otra hay un buen trecho», explica el letrado.

Cayetano Rivera en el aeropuerto de Palma. (Foto: Gtres)

En su escrito al juzgado, la defensa de Rivera solicita que se oficie a la Policía Nacional para identificar a los agentes que intervinieron en la actuación, así como que se requieran las grabaciones de seguridad de la noche del suceso. La intención del torero es esclarecer lo ocurrido y depurar responsabilidades en caso de que se determine un exceso por parte de los funcionarios públicos. «Si esto fue correcto, ha sido correcto. Y si no lo fue, se podrá hablar de depurar responsabilidades», ya apuntaba Moeckel en declaraciones anteriores a la misma publicación, insistiendo en que «la detención había sido desproporcionada».

Desde entonces, Cayetano Rivera ha mantenido un perfil bajo y no ha hecho declaraciones públicas directas sobre el incidente. Su última aparición pública fue a principios de julio, durante una escapada a Mallorca, donde fue fotografiado por la prensa en actitud serena, aunque visiblemente tensa, según relató LOOK en exclusiva en su cobertura del momento. Ahora, la denuncia interpuesta abre una nueva fase en este episodio que ha devuelto a Cayetano Rivera a la primera línea mediática, aunque esta vez, no por motivos profesionales o familiares, sino por un enfrentamiento legal con las fuerzas del orden.