Este sábado 26 de julio de 2025, estaba previsto que Cayetano Rivera volviera a los ruedos tras su detención el pasado 30 de junio en un establecimiento de hamburguesas en Madrid. Sin embargo, el diestro ha tenido un contratiempo que le impedirá reencontrarse con los aficionados en la Plaza de Toros de Santander, una de sus citas más esperadas. El hijo de Paquirri y Carmina Ordóñez ha sufrido un percance mientras toreaba en el campo, el motivo por el que no hará el paseíllo con Juan Ortega y Andrés Roca Rey, con los que compartía cartel. Se trataba de una de las tardes más esperadas para los cántabros y, de hecho, esta terna había colgado el cartel de «no hay billetes», lo que refleja un éxito rotundo en las ventas de esta corrida de toros.

Esta baja llega justo un mes después de que Cayetano copara los titulares de todos los medios del papel couché por un presunto altercado con la policía madrileña. Es por ello que esta noticia supone un disgusto más para el hermano de Fran Rivera, pues este año será su última temporada como torero -que coincide con el centenario de la alternativa de su abuelo, Cayetano Ordóñez-.

Un mes de disgustos para Cayetano

Este varapalo para Cayetano, que esperaba entusiasmado volver a vestirse de luces, llega en un momento en el que el hermano de Kiko Rivera está en el ojo mediático. Su reencuentro con los aficionados -que al final no será posible-, llegaba un mes después de que fuera detenido en la madrugada del 30 de junio tras protagonizar un presunto altercado con agentes de la policía. Según se publicó, pasó muchas horas en comisaría tras ser acusado de desobediencia a la autoridad y resistencia.

Cayetano Rivera. (Foto: Gtres)

Tras su puesta en libertad, Rivera no tardó en pronunciarse sobre lo ocurrido a través de un comunicado, donde quiso dejar clara su postura y, así, evitar especulaciones: «Lamento profundamente que se estén difundiendo versiones infundadas sobre unos hechos que, en ningún caso, ocurrieron como se ha insinuado. Quiero pensar que lo ocurrido fue un hecho aislado. Sin embargo, también tengo el derecho (y, desde mi sentir, el deber) de defenderme de lo que considero una profunda injusticia. Agradezco a los periodistas que han mostrado interés en lo sucedido, pero os ruego encarecidamente que respetéis mi intimidad y la de mi hogar. Mi credibilidad vale tanto como la de cualquier persona que ha intentado, con discreción y educación, construir un camino propio. No pretendo ser ejemplo de nada, porque no me considero quién para ello, pero al menos merezco ser escuchado con el mismo respeto que ofrezco.

Desde entonces, Cayetano no ha dejado de recibir mensajes de apoyo. Su entorno más cercano, como su hermano Francisco, no dudó en opinar sobre ello ya que es un hombre que, además, siempre ha defendido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado: «Bueno, ahí va… no es agradable. Ha sido una situación muy desagradable. Está en manos de los abogados y vamos a ver. Fíjate, yo soy defensor de la Policía Nacional, de la Guardia Civil y de todas las fuerzas del orden. Pero claro, siempre hay gente que mete la pata en todos lados. Esa actitud no debe empañar la labor tan maravillosa que hacen, pero tampoco se puede quedar en el tintero».