La sorprendente reacción de Blanca Romero a la detención de Cayetano Rivera: "Siempre fue pacífico"

Es uno de los temas más comentados de la semana. Cayetano Rivera fue detenido, el pasado 30 de junio, tras protagonizar un presunto altercado con dos agentes de policía en una conocida hamburguesería de Madrid. Según lo publicado, pasó varias horas en la comisaría acusado de resistencia y desobediencia a la autoridad y, más tarde, fue puesto en libertad. El torero ha lanzado dos comunicados en los que asegura que se están difundiendo «versiones infundadas sobre los hechos», así como ha hecho hincapié en que en ningún momento «amenazó ni agredió a nadie».

No obstante, la polémica está servida y, además de sus justificaciones, las reacciones de su entorno están siendo muy buscadas. Si hace tan sólo unos días, Eva González, ex mujer del diestro, hablaba de una manera cauta y discreta sobre el asunto, señalando que «no tenía ninguna opinión» al respecto y que ella se «dedica a trabajar y a cuidar de su hijo», ahora ha sido el turno de Blanca Romero, también ex pareja del mencionado.

Blanca Romero en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid Barajas. (Foto: Gtres)

La actriz había viajado hasta Toulouse para hacer una campaña publicitaria y, después de completarla, ha llegado al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde ha sido sorprendida por los micrófonos de Gtres. Como no podía ser de otra manera, los reporteros han aprovechado la oportunidad para preguntarle sobre la polémica en la que está envuelto Cayetano Rivera, un asunto para el que ha decidido dejar a un lado su habitual hermetismo. Y es que, a pesar de que al principio parecía no querer hablar en exceso, finalmente ha terminado dando la cara por el hijo de Paquirri.

«No tengo nada que decir. No sé qué pasó, no te puedo comentar nada. Pero sí que es cierto que siempre ha sido una persona super pacífica y seguro que fue un malentendido», explicaba, añadiendo que espera que todo salga bien y que poco a poco se vaya diluyendo la polémica.

La relación entre Blanca Romero y Cayetano Rivera

A pesar de su característica discreción, no es la primera vez que Blanca Romero tiene buenas palabras para Cayetano. Ambos se dieron el «sí, quiero» el 26 de octubre de 2001 en Gijón y, aunque tres años más tarde, decidieron tomar caminos por separado, lo cierto es que nunca han dejado de tener una relación cordial por el bienestar de Lucía Rivera, su hija en común.

Blanca Romero y Cayetano Rivera en el día de su boda. (Foto: Gtres)

«Sabes que cuando se quiere de verdad, no se deja de querer. Yo lo quiero, lo amo y le deseo lo mejor hasta que se muera», expresó la intérprete sobre el diestro en uno de los programas de MasterChef Celebrity.