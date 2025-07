Eva González en el hospital, días después de la detención de Cayetano Rivera: "Mi cuerpo está cansado"

Eva González ha acudido al hospital. Así lo ha contado ella misma a través de su perfil oficial de Instagram, donde ha confesado que «hace un tiempo que no se encuentra bien» y que ha decidido poner remedio. Con una fotografía en la que aparece en la camilla de un centro médico, la presentadora ha revelado que siente «que su cuerpo está cansado y que no le responde como suele hacerlo». «El volumen de estrés y de trabajo creo que no me ayuda mucho. Hablé con mi doctor favorito y por fin he encontrado el hueco para ir a verlo. Me he oxigenado 250 ml de mi sangre y un cóctel de vitaminas b y c, magnesio y zinc. De esta me vuelvo invencible», explicaba.

Como no podía ser de otra manera, sus declaraciones han generado un gran revuelo, ya que sus fans se han mostrado muy preocupados por su salud en un momento en el que sus pasos han sido uno de los más seguidos por la prensa. Y es que su ex pareja, Cayetano Rivera, fue detenido, el pasado 30 de junio, por un presunto altercado con la policía que ha acaparado multitud de titulares en las últimas horas.

Eva González en el hospital. (Foto: Instagram)

En un primer momento, Eva, lejos de posicionarse en la polémica, se limitó a pronunciarse de una manera cauta y discreta. «No tengo nada que decir, gracias. […] No tengo ninguna opinión. Me dedico a trabajar y a cuidar de mi hijo», sentenciaba. Sin embargo, su visita al hospital ha generado ciertas conjeturas sobre si el revuelo que hay generado alrededor del padre de su hijo le ha terminado afectando física y mentalmente.

El viaje a Mallorca de Cayetano Rivera

En medio del huracán mediático, Cayetano Rivera ha decidido poner tierra de por medio y trasladarse a Mallorca para desconectar de todo. Dos días después de ser detenido, el torero ha reaparecido en la isla mencionado con un semblante serio, una bandolera y unas gafas de sol. Hasta ahora, no se conocía el motivo de su viaje, pero ha sido Eva la que ha desvelado que se ha ido con el hijo que tienen en común.

Cayetano Rivera en el aeropuerto de Palma. (Foto: Gtres)

«Si, se han ido de vacaciones. Yo estoy trabajando y se han ido», contaba la presentadora. Como no podía ser de otra manera, volvió a ser preguntada por el procedimiento judicial al que tal vez se tenga que enfrentar Cayetano, algo de lo que ha preferido no hablar más. «No he visto, pero no es a mí a quien tenéis que preguntar. […] No voy a decir nada, de verdad», concluía.