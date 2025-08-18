Isa Pantoja ha reaparecido en redes sociales con un importante mensaje para sus seguidores. La hermana de Kiko Rivera desveló pocos días después del nacimiento de Cairo -su segundo hijo y el primero con Asraf Beno-, que estaba sumida en una profunda depresión. Esto le impidió disfrutar al cien por cien de los primeros días de su bebé en casa -que llegó al mundo el pasado 22 de junio-, ya que a su recuperación física posparto, se sumó un mal momento personal. Semanas después de su desgarrador testimonio, que decidió compartir públicamente, para visibilizar una etapa que atraviesan mujer mujeres que se convierten en madres y que viven en silencio, la colaboradora televisiva ha dado una feliz noticia.

La nueva etapa de Isa Pantoja

La llegada de Cairo fue todo un chute de alegría para el clan Pantoja Beno. La hija pequeña de Isabel Pantoja explicó que este bebé había llegado a su vida para salvarla tras muchos años en el foco mediático por el distanciamiento con su familia. Sin embargo, tras el nacimiento del menor, la felicidad de la ex concursante de Gran Hermano VIP se vio empañada por su depresión posparto, que le impidió muchos días levantarse de la cama : «Pensaba que no tendría bajones, pero me ha vuelto todo. Me preparé mucho para el embarazo, pero nadie me hablo del posparto».

Ahora, cuando se van a cumplir dos meses desde el nacimiento del pequeño de la casa, Isa ha reaparecido en redes sociales para contar que, afortunadamente, ha cerrado esta etapa de tristeza en su vida. «La nostalgia posparto me robó momentos. Mi mente se refugiaba en los recuerdos del embarazo. Soñaba con el día en que todo se sintiera bien otra vez. Ese día ya llegó. Y siento que la clave ha sido darme mi tiempo y aceptar la ayuda que necesitaba. Ahora estoy mucho mejor cerrando una etapa poco a poco», ha comentado. Una publicación que se ha llenado de comentarios por parte de sus seguidores, que han celebrado este avance de la ex colaboradora de Vamos a ver.

Tras dar a luz por segunda vez, la mujer de Asraf Beno concedió una reveladora entrevista en Lecturas donde, además de contar con todo lujo de detalles su parto, desveló que había necesitado de ayuda psicológica pocos días después de la llegada de Cairo. «Voy a la psicóloga, tengo mis momentos de bajón, pero por lo menos estoy intentando disfrutar del presente», confesó.

Isa Pantoja y Asraf Beno salen del hospital con su hijo Cairo. (FOTO: GTRES)

La hija de la intérprete de Marinero de Luces contó que psicológicamente estaba mucho más afectada que en su primer embarazo. Uno de los motivos fue que entonces la joven sí que mantenía una relación estrecha con su familia. Sin embargo, hace años que Isa no tiene contacto ni con su madre ni con su hermano. Algo que incrementó su tristeza tras el nacimiento de Cairo: «A Anabel -su prima-, es a la única a la que he podido preguntar a quién se parece -refiriéndose a su segundo hijo-«.