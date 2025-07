Isa Pantoja ha concedido su primera entrevista tras dar a luz a su segundo hijo -el primero en común con Asraf Beno-. Un mes después de la llegada al mundo de Cairo, la hija de Isabel Pantoja se ha abierto en canal para contar que ha necesitado ayuda psicológica debido a su postparto. Desde que anunciara su embarazo, lo cierto es que no han sido unos meses nada fáciles para la ex colaboradora de Telecinco ya que a la complicada situación familiar, se sumó el ingreso de la hija de su prima Anabel -que supuso un reencuentro con su madre y con su hermano, Kiko Rivera, con los que no tiene relación desde hace años-.

La joven, además, ha explicado con todo lujo de detalles cómo ha sido la llegada del recién nacido a sus vidas, que ha sido toda una alegría para ellos a pesar del dolor que supone para Isa el no haber recibido la felicitación de su progenitora o de su hermano.

Isa Pantoja por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

Isa Pantoja se sincera sobre la llegada de Cairo

Isa Pantoja ha vivido una auténtica montaña rusa de emociones en los últimos meses. Prueba de ello es que el día antes de ponerse de parto, solo le salía llorar al darse cuenta del paso del tiempo y de cómo su primogénito, Albertito, había crecido tanto. Además, ha confesado que a pesar del apoyo que recibe cada día por parte de su marido, Asraf Beno, en varios momentos de la dulce espera se ha sentido sola.

A ello se le suma que, como muchas mujeres, en este momento se encuentra en plena recuperación posparto, que no está siendo nada fácil para la prima de Anabel Pantoja. «Voy a la psicóloga, tengo mis momentos de bajón, pero por lo menos estoy intentando disfrutar del presente», ha desvelado en Lecturas, que lleva en su portada la primera entrevista de la hermana de Kiko Rivera tras ser madre de nuevo.

Isa Pantoja y Asraf Beno salen del hospital con su hijo Cairo. (FOTO: GTRES)

Entre las emociones que sintió Isa al ver por primera vez a Cairo fue la culpabilidad. La tertuliana ha contado que sintió miedo al no ser suficiente para su bebé. Aunque físicamente este postparto ha sido «muchísimo más fácil» para la joven, psicológicamente está mucho más afectada y que ha tratado de contener las lágrimas para que sus hijos no la vieran así. Sin embargo, su psicóloga le recomendó que se desahogara cuando le entraran los bajones, que «suelen ser por las noches».

Asimismo, la ex concursante de Gran Hermano VIP no cuenta con el apoyo de sus familiares. Antes de quedarse embarazada, la joven tuvo que pasar por quirófano y no recibió entonces la visita ni de su madre ni de su hermano: «No me ha dejado hacer un luto». De hecho, ha confesado que, de su núcleo familiar, sólamente le felicitó María del Monte cuando nació Cairo, al igual que su prima Anabel, a la «única a la que ha podido preguntar a quién se parece» su hijo pequeño.