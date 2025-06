Isa Pantoja se queda sin trabajo a punto de dar a luz por segunda vez. Hace solo unas semanas que la hija de Isabel Pantoja fichó como colaboradora estrella en La familia de la tele que desaparecerá de la pequeña pantalla. Desde su comienzo, la audiencia no ha apoyado esta propuesta de TVE a pesar de tener nombres en su plantilla como el de Belén Esteban, María Patiño o Kiko Matamoros, que fueron las estrellas de la televisión durante su etapa en Sálvame.

El disgusto de Isa Pantoja a punto de ser madre de nuevo

La familia de la tele ha estado en el punto de mira desde el inicio de su emisión. Desde su estreno ha entrado en un gran debate por varios motivos. El primero de ello por la cantidad de dinero público que se ha invertido en este espacio de la cadena pública, al igual que ocurrió con La Revuelta, el programa de David Broncano. En segundo lugar porque se esperaba que fuera un Sálvame 2.0 por los tertulianos que se sumaron a este proyecto. Sin embargo, lejos de la realidad, ha sido una muerte anunciada desde el minuto uno a pesar de que los colaboradores esperaban que terminara de asentarse entre las preferencias de los telespectadores.

A pesar de la ilusión de las estrellas del programa, la realidad es que no han conseguido convencer a los espectadores que siguen prefiriendo espacios de la competencia como TardeAR o Y ahora Sonsoles. Cierto es que ellos mismos han hecho autocrítica en varios momentos, como Belén Esteban, que amenazó con irse. «Yo no voy a mentir. Yo no lo entiendo. No me gusta el formato, con todos mis respetos a mis compañeros. Los temas, no me gusta ninguno. Los han tocado todas las cadenas antes que nosotros, y tenemos una capacidad para hacer cosas nuevas. Hace tiempo que estoy con la idea rondando, pero escúchame, María: estoy bien. Pero no me reconoce nadie, y me lo dice mi madre, mi marido y mucha gente (…). A David Valldeperas le tengo torturado, porque sabe que llevo tiempo con la idea. No es por estar en TVE ni por las audiencias ni nada de eso. Tardé dos meses en firmar el contrato. No sé cómo explicarlo. Sé que soy una privilegiada, llevo muchos años en una empresa… pero me he dado cuenta de que quiero más tiempo para mí», dijo la ex de Jesulín de Ubrique, que no estaba del todo convencida con esta apuesta.

Ahora, el portal Informalia ha contado que La familia de la tele tiene los días contados en la parrilla y que la dirección de RTVE ya ha tomado la decisión in extremis de cancelar este programa. Además, el medio citado ha apuntado que la cadena pública pronto hará un comunicado con el fin del programa.

Esta cancelación supone que muchos de sus trabajadores sean despedidos al no salir adelante el proyecto, como es el caso de Isa Pantoja que dejó sin avisar un programa consolidado como era Vamos a ver, donde colaboraba, por incorporarse al elenco de tertulianos de La familia de la tele. Un disgusto para la hermana de Kiko Rivera que, de ser así, se quedaría por el momento sin trabajo en televisión cuando está a punto de convertirse en madre por segunda vez.