Brooklyn Beckham confirma la ruptura con su familia durante su segunda boda: el gesto definitivo

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz siguen demostrando que su amor es capaz de hacer frente a cualquier obstáculo. La pareja ha decidido renovar sus votos matrimoniales tres años después de haberse dado el ‘sí quiero’, aunque con importantes ausencias. Y es que los Beckham no estuvieron presentes, lo que hace más evidente si cabe el distanciamiento existente dentro de la familia. «El evento trata de honrar el amor y el compromiso que han construido juntos a lo largo de los años, y crear un recuerdo que permanecerá con ellos para siempre», señalaban al respecto en la revista People.

Una celebración que reunía a 200 personas, y durante la que Brooklyn se pronunciaba de manera bastante contundente en un discurso que ahora ha salido a la luz. «Queríamos que fuera una experiencia muy bonita, un recuerdo especial. La verdad, podría renovar mis votos con ella todos los días», aseguraba el joven.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝓃𝒾𝒸𝑜𝓁𝒶 (@nicolaannepeltzbeckham)

De hecho, sus palabras habrían dejado completamente «devastados» a sus padres, David y Victoria Beckham, que sufren con el rechazo de su hijo. En las románticas palabras que Brooklyn le dedicaba a su esposa, define su matrimonio como «una cita infinita». «No nos gusta salir a cenar ni ir de fiesta. Cuando estamos juntos, que es la mayor parte del tiempo, simplemente pasamos el rato en casa con nuestros cuatro perros y tomamos vino», detallaba el hijo mayor del futbolista y la ex Spice pija.

Un discurso cargado de significado

Un discurso en el que además de elogiar a Nicola, –de la que hablaba con profunda emoción–, se encargaba de ensalzar a la familia de su pareja, según informan desde el portal Mirror. Lo que habría supuesto un durísimo golpe para los Beckham. De hecho, la boda se celebraba en la finca de su suegro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por @brooklynpeltzbeckham

«Habló desde el corazón, y en el centro de su corazón está Nicola, a quien ama profundamente, pero también la familia Peltz, que realmente se ha mantenido a su lado. Quería reconocerlos a todos y estaba decidido a hacerles justicia a todos», aseguran. Un homenaje donde omitía por completo a sus padres, mostrando un comportamiento que tiene muy preocupada tanto a la familia como a su entorno más cercano. Y es que acusan a Nicola Peltz de ser la principal responsable de esta guerra familiar, que ha llevado al joven a aislarse tanto de los Beckham, como de sus amigos. Sin embargo, hay quien se opone por completo a esta idea.

David, Victoria y Brooklyn Beckham. (Foto: Gtres)

«Está tan arraigado en la misoginia. Todos parecen olvidar que Brooklyn es un hombre adulto, plenamente capaz de hablar», destacan desde su entorno más cercano. «Nicola habría respetado todo lo que él decidiera. Le rompe el corazón verla retratada como una zorra y una víbora». De ese modo, parece que la modelo también estaría muy afectada con la situación. Sobre todo, porque su familia le ha abierto las puertas de par en par a su pareja, donde ha encontrado un gran refugio, tal y como nos muestran en redes sociales.