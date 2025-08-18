Las zapatillas de Roger Federer que deberían comprarse el Rey Felipe y Kate Middleton

Aunque estamos acostumbrados a verle con traje y zapatos de vestir o con uniforme, en su tiempo libre el Rey Felipe viste de una manera más casual y con calzado más cómodo. Eso sí, sin perder un ápice de estilo y elegancia. De hecho, su forma de vestir ha llamado la atención de expertos como Derek Guy que, en más de una ocasión han alabado su elegancia y la perfecta confección de las prendas que luce, muy por encima de la de otros mandatarios y jefes de Estado.

Al margen de los trajes o de los uniformes, el calzado del Rey Felipe es una de las cosas en las apenas se repara pero que merece ser analizado igual que otras cuestiones. Aunque en el día a día suele llevar zapatos de vestir, en más de una ocasión le hemos podido ver con zapatillas de la marca española Yuccs.

El Rey Felipe con zapatillas de Yuccs en en Ibiza. (Foto: Gtres)

Yuccs es una marca mallorquina que combina diseño, sostenibilidad y producción local. Su calzado se fabrica en España con materiales como lana merina y bambú, que ofrecen transpirabilidad y suavidad. Cada par requiere hasta cinco meses de producción artesanal, lo que ha generado listas de espera. El monarca ha llevado varios modelos de esta marca en diferentes eventos tanto en Mallorca como en salidas privadas por Madrid.

Una alternativa con nombre propio

A pesar de que no es especialmente fanático de las zapatillas, sobre todo porque no es un tipo de calzado que pueda llevar en su día a día de manera habitual, los modelos de Yuccs se han convertido en indispensables en el armario del monarca. Sin embargo, ahora acaba de salir al mercado una nueva colaboración con nombre propio que podría hacerse un hueco en su zapatero.

Se trata de la nueva colaboración entre el ex tenista Roger Federer y la marca suiza On. Una colaboración que supone un hito en el mundo del calzado deportivo, ya que más que una asociación comercial, alianza representa la unión de dos referentes suizos que comparten valores como la innovación, la precisión y la elegancia.

Federer, considerado uno de los mejores tenistas de todos los tiempos, ha unido fuerzas con On no solamente como embajador, sino como inversor y colaborador creativo. Su implicación va más allá de la imagen, ya que ha participado activamente en el desarrollo de la línea de zapatillas que lleva su nombre y a la que ha aportado su experiencia en alto rendimiento y su visión estética.

Kate Middleton, en Wimbledon con Roger Federer. (Foto: Gtres)

La colección combina el diseño clásico del tenis con la tecnología de amortiguación de On y ofrece modelos pensados tanto para el uso diario como para la competición. Cada zapatilla refleja el estilo refinado de Roger Federer y la filosofía de la marca suiza. Son productos que sientan bien, que son estéticamente bonitos y que dan un buen resultado.

Por el momento, la colección cuenta con un total de 21 modelos cuyos precios van desde los 100 a los 200 euros y hay versiones para mujer, para hombre y para niños. Esta línea ya ha conquistado a apasionados del tenis en todo el mundo y, por supuesto, a seguidores del tenista suizo que, por cierto, tuvo la oportunidad de jugar hace dos años con Kate Middleton. La princesa de Gales es una gran deportista y demostró su destreza con la raqueta en una promoción con motivo del torneo de Wimbledon junto a Federer quien, además, dio clases al príncipe Jorge. ¿Incorporará el Rey Felipe estas zapatillas a su armario? ¿Tiene la princesa de Gales ya las suyas?