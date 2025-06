El mensaje de Eva González a Pedro Sánchez tras las amenazas de muerte a Morata: "Es un coto sin vallar"

El pasado 11 de junio, Madrid reunió a una larga lista de celebridades con motivo de reconocer a los Hombres y Mujeres del año en la tercera edición de los premios Vanitatis. Entre los galardonados de la noche se encontraba Eva González, quien a su llegada, se mostró muy ilusionada de poder recoger este reconocimiento. No obstante, más allá de hablar sobre su faceta más profesional, la presentadora también fue preguntada por algunos de los temas más candentes de la actualidad, donde destacan las amenazas de muerte que han recibido Álvaro Morata y Alice Campello después de que el futbolista fallara el penalti decisivo de la final de la UEFA Nations League.

«Lo de las redes sociales es un coto sin vallar que creo que hay que ponerle pared», comenzaba a decir la sevillana. «Detrás de todos los perfiles que haya debería haber un nombre, un apellido y un DNI, y que se sepa quién es la persona que escribe», sentenciaba. Añadía que es una situación que se debería parar lo antes posible o, en su defecto, no dar tanta importancia a ese hate y no dejar que afecte a altos niveles.

Eva González en los Premios Vanitatis. (Foto: Gtres)

Era entonces cuando Eva lanzaba un claro mensaje a Pedro Sánchez, actual presidente del Gobierno de España, al cual considera uno de los responsables de esta situación. «Es responsabilidad de todos. Tanto de la prensa como de los usuarios y de las personas que podemos tener cierta influencia… Y de nuestro Gobierno también», concluía.

Eva González no ha sido la única famosa que se ha pronunciado al respecto. Sin ir más lejos, durante la fiesta del 10º aniversario de Netflix, María Pombo, ex pareja de Morata, también se mostró completamente en contra de este tipo de actitud en la red. «La gente se toma muy en serio el fútbol. Pero la realidad, si lo piensas, sólo es un partido […] Es que me parece una barbaridad. Debería denunciarlo […] Yo creo que la única solución es que las cuentas estuvieran vinculadas a un DNI y pudieras denunciar con nombres y apellidos a esa persona», explicaba.

Álvaro Morata y Alice Campello tras un partido de futbol. (Foto: Gtres)

La defensa de Alice Campello a Álvaro Morata

Como no podía ser de otra manera, quien tampoco ha optado por el silencio ha sido Alice Campello, quien ha salido en defensa de su marido tras las graves amenazas que está recibiendo su familia. «En la vida todos nos equivocamos, ninguno excluido. La vida está hecha de aprendizajes, experiencias, momentos buenos y malos para todos… pero no somos nadie para juzgar a los demás […] Me encantaría ver la vida de cada una de las personas que está criticando por un fallo y ver lo perfecto que lo hacen todo y lo que han conseguido en la vida. Por favor, tener respeto y dejar ya de ser tan malas personas», expresaba.