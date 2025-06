Alta tensión entre Eva González y Lucía Rivera en su último encuentro: bloqueos y distancia buscada

Cayetano Rivera y Eva González estuvieron juntos durante más de diez años. En todo ese tiempo, la presentadora de La Voz no consiguió establecer más que una relación cordial con Lucía Rivera, la hija mayor del torero. Aunque al principio sólo se trataba de rumores, las declaraciones de Lucía sobre María Cerqueira, la última pareja de su padre, dejaron claro que nunca tuvo buena sintonía con la sevillana. De hecho, Lucía llegó a decir que María era «una segunda madre para ella» y que había sido «el único visto bueno» que le había dado a su progenitor hasta ahora. Algo que muchos interpretaron como una clara indirecta hacia la televisiva.

Han pasado varias semanas desde estas palabras y ahora, Lucía y Eva han coincidido en los ELLE Style Awards 2025, donde la tensión entre ambas se ha podido palpar en el ambiente. Y es que, aunque no se ha producido un encuentro como tal delante de las cámaras, lo cierto es que la forma de actuar de ambas ha vuelto a avivar aún más las especulaciones sobre su supuesta mala relación.

Eva González en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

Eva González fue una de las primeras en llegar y tras posar en la alfombra roja, atendió a los medios de comunicación, donde se mostró muy emocionada por ser una de las galardonadas de la gala. Sin embargo, lo más llamativo de sus declaraciones fue su reacción tras ser preguntada por Lucía, un aspecto del que prefirió no pronunciarse, despidiéndose de la prensa y haciendo oídos sordos al respecto. No obstante, antes de este tenso momento, Eva reconocía que «Cayetano era muy buen padre» y que «nunca iba a tener una palabra mala para él».

Por su parte, la actitud de Lucía Rivera tampoco ha pasado desapercibida durante el evento. Y es que, a sabiendas de que algunas de las preguntas que podrían lanzarle los reporteros podrían girar en torno a su supuesta mala relación con Eva, la hija del diestro ha preferido no atender a los medios y no dar ningún tipo de declaración. Una reacción que muchos no esperaban, ya que las últimas veces que ha acudido a eventos de esta índole, siempre ha dedicado unos minutos para hablar con la prensa.

Lucía Rivera en los ELLE Style Awards 2025. (Foto: Gtres)

Las otras declaraciones de Lucía Rivera sobre Eva González

Más allá de todo lo mencionado, Lucía Rivera escribió un libro, el pasado 2023, titulado Nada es lo que parece. Se trata de un relato autobiográfico en el que compartió varias vivencias de su vida que, hasta ahora, eran desconocidas. De hecho, abordó como nunca su relación con Eva González: «Sé que al principio y a su manera, mi padre luchó por mí. Y, como era de esperar, rehízo su vida con una mujer, quien, al principio, para mi disgusto, sólo disimuló su desagrado hacia mí […] Aunque he crecido encerrada en el qué dirán, he comprendido que todos, hasta la ya exmujer de mi padre, de la que incomprensiblemente me habría gustado recibir alguna migaja de cariño, lo han hecho lo mejor que han podido», sentenciaba.