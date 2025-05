Desvelamos el motivo de la sonada ausencia de Eva González en la premier de ‘Las Berrocal’

Horas antes del esperado estreno del docurreality de Las Berrocal, las cuatro protagonistas de la trama (Vicky y Rocío Martín Berrocal, Alba Díaz y Victoria Martín) se reunieron con multitud de rostros conocidos del país para disfrutar de la premier del formato en Madrid. Entre todos los invitados, se encontraban grandes amistades de las mencionadas, aunque sin duda llamó especialmente la atención la ausencia de una de ellas: la de Eva González.

En la lista de celebrities que estaban confirmados para el evento figuraba el nombre de la presentadora de La Voz, pero, sin embargo, finalmente no acudió por motivos que, hasta ahora, no eran conocidos de cara a la esfera pública. No obstante, LOOK se ha puesto en contacto con la propia Eva para conocer la razón por la que no pudo asistir, la cual, según ha aclarado ella misma, se debe simplemente a motivos profesionales. «Tenía trabajo esta mañana temprano en Sevilla y no me daba tiempo a ir y luego volverme», explicaba. Y es que cabe recordar que, aunque gran parte de su trayectoria se desarrolla en la capital, la sevillana pasa mucho tiempo en su ciudad natal, donde, además, también cumple con multitud de compromisos laborales.

Eva González en el plató de ‘La Voz’. (Foto: Gtres)

La gran amistad de Eva González con las Berrocal

Con el paso de los años, Eva González se ha posicionado como uno de los apoyos más sólidos de las hermanas Martín Berrocal. Y es que, tal y como se puede ver a través de sus redes sociales, es habitual verlas compartir planes inolvidables que, cada vez, hacen aún más estrecha su relación. Además, también han estado juntas en momentos muy significativos de su vida. De hecho, según publican varios medios, cuando la presentadora se quedó embarazada en 2017, Vicky y Rocío fueron de las primeras personas con las que celebró la noticia.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial)

Su confianza es tal que, en varias ocasiones, Eva se ha desplazado hasta la casa que Vicky Martín Berrocal posee en Almonte para disfrutar desde allí de la romería de la Virgen del Rocío junto a sus amigas. Además, siempre se han consolidado como grandes apoyos en sus respectivas carreras, y es por ello por lo que es habitual ver a Eva luciendo alguno que otro diseño de su íntima amiga Vicky.

Precisamente por todo esto, no pasó desapercibida la ausencia de González en el estreno de Las Berrocal, el pasado 19 de mayo. No obstante, las declaraciones que ha conseguido LOOK en exclusiva dejan más que claro que su amistad continúa avanzando por el mejor de los caminos, a pesar de que, en ocasiones, el trabajo les impida estar juntas en momentos importantes como el señalado.