El docureality Las Berrocal seguirá el día a día de Vicky Martín Berrocal, su hija Alba Díaz, su madre Victoria Martín Serrano y su hermana Rocío Martín Berrocal. Esta producción, que se inspira en el formato de programas como Keeping Up With The Kardashians, ofrecerá una visión cercana y auténtica de la vida de esta mediática familia española. El programa se emitirá en Movistar Plus+ y tiene previsto su estreno en 2025, con una primera temporada compuesta por cuatro episodios de aproximadamente 50 minutos cada uno.