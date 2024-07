Sonada ruptura la protagonizada por Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís. Fue a finales del pasado mes de junio, cuando salió a la luz la ruptura definitiva después de varios meses de relación. Un mes después de poner punto final a su historia de amor se relacionó al abogado con otra mujer. Esta nueva información la adelantó el periodista Javier de Hoyos el pasado lunes, 22 de julio, en Ni que fuéramos Shhh, el formato que conduce María Patiño en TEN y Canal Quickie.

Se trata de Isabel Jiménez, la modelo y ex pareja sentimental de Julio Benitez, hijo de Manuel Benitez ‘El Cordobés’. Sin embargo, fue el propio Enrique Solís quien desmintió estar de nuevo ilusionado a las cámaras de Gtres. Ahora, Vicky Martín Berrocal ha sido preguntada sobre este entramado por el que, de nuevo, su nombre se ha colocado en la primera plana mediática.

Vicky Martin Berrocal, en Madrid. (Foto: Gtres)

La reacción de Vicky Martín Berrocal

Vicky Martín Berrocal ha sido vista por las calles de Madrid en medio de los rumores de que su ya ex pareja estaría iniciando una nueva relación sentimental. Sin embargo, la también colaboradora de televisión ha optado por la misma fórmula que siempre: la del silencio.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís en Marbella. (Foto: Gtres)

Al ser vista ha relegado a un segundo plano esta situación sentimental que está atravesando. Aunque eso no ha sido todo, sino que, antes de marcharse en un vehículo privado, Berrocal ha optado por taparse la cara con el teléfono móvil con el objetivo de que los reporteros no grabasen su rostro. Esta es una prueba más de que pese a estar en el ojo del huracán no se va a pronunciar sobre su ruptura, al menos por ahora.

¿Quién es Isabel Jiménez?

Isabel Jiménez se ha convertido en una de las protagonistas del papel cuché en la temporada estival por su presunta vinculación con Enrique Solís. Nacida en Sevilla a sus 39 años ha trabajado en diversas ocasiones con Vicky Martín Berrocal. Sin ir más lejos, ambas posaron juntas en el Monasterio de San Jerónimo de Sevilla en el año 2015, en el marco de la presentación de una nueva colección de moda nupcial de la diseñadora.

Enrique Solís, por las calles de Madrid. (Foto: Gtres)

La indignación de Enrique Solís

El pasado 23 de julio, Enrique Solís fue visto por las calles de Madrid y reaccionó, tajante, a la información acerca de su presunta nueva ilusión. «Es totalmente falso. No me preguntéis más. Empiezo a estar cabreado, es absolutamente falso. Ni siquiera tengo relación con esa mujer, que me dejen en paz ¡Coño!», dijo en un primer momento.

También se pronunció sobre la relación que mantiene actualmente con la diseñadora. «Con Vicky tengo un trato cordial, como con cualquier persona. Estoy extremadamente cansado de que se inventen cosas. Es ridículo y me hace daño ¡No hay derecho y ya está bien! Yo no vivo de esto, no soy ese perfil y me tumba una reputación de catorce años», expresó.