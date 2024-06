Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís terminan definitivamente su relación

Los rumores se han hecho realidad. Después de varios meses donde un sinfín de conjeturas señalaban que la historia de amor entre Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís había llegado a su fin, la revista del saludo ha podido confirmar en primicia, que la pareja ha decidido, definitivamente, tomar caminos por separado.

Por ahora, siendo fieles a su característica discreción, ni la diseñadora ni el hijo de Carmen Tello se han pronunciado sobre su nueva situación sentimental. No obstante, cabe destacar que tampoco lo hicieron para confirmar que mantenían ningún tipo de relación sentimental, aunque posteriormente, no se ocultaron de las cámaras cuando disfrutaban de planes juntos por la vía pública. Unas fotografías que la propia Vicky Martín Berrocal se limitaba a comentar con un simple «Las fotos están ahí. Así que no hay nada más que decir», decía sin dar mayores detalles al respecto.

Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís en Marbella. (Foto: Gtres)

Con el paso de los meses, cuando los rumores de ruptura comenzaron a sonar con fuerza, Vicky Martin Berrocal desmintió por completo dicha información. No obstante, todo cambió hace tan solo unas semanas, cuando la presentadora del podcast A solas con… hacía saltar todas las alarmas publicando una enigmática reflexión en sus redes sociales: «Hoy voy donde quiero y vuelvo porque quiero. Hoy soy definitivamente libre. Hoy me da igual que el mundo gire, yo giro a mi antojo y no sé muy bien si lo que hago está bien o mal, pero no me preocupa. Mi vida es mía y a la única a la que tengo que rendir cuentas es a mí misma», escribía. Ahora, el medio citado, tras ponerse en contacto con fuentes cercanas a la ex pareja, ha asegurado que los corazones de la diseñadora y el empresario vuelven a estar solteros por motivos que aún se desconocen.

El inicio de su noviazgo

Fue el pasado 20 de febrero cuando Vicky Martín Berrocal y Enrique Solís acaparaban gran parte de la atención mediática tras protagonizar un reportaje en Diez Minutos donde aparecían visiblemente acaramelados y cariñosos, el uno con el otro, por las calles de Madrid. Las imágenes no dejaban lugar a dudas de que se habían convertido en la pareja sorpresa del momento y su posterior viaje a Roma lo confirmó.

Vicky Martín Berrocal en Roma. (Foto: Instagram)

Durante su romántica escapada, tal y como publicó ¡Hola!, se alojaron en el hotel Anantara Palazzo Naiadi Rome, valorado con cinco estrellas y ubicado frente a las ruinas de las Termas de Diocleciano, justo en el centro de la ciudad. En sus redes sociales, la madre de Alba Díaz en ningún momento publicó la compañía que había elegido para desplazarse hasta la capital italiana, pero el medio mencionado lo destapó tan solo unos días después, convirtiéndose en una prueba más de que su relación iba por muy buen camino.