Todo sobre Enrique Solís, el hombre que ilusiona a Vicky Martín Berrocal

El nuevo novio de Vicky Martín Berrocal, a juzgar por las imágenes que este miércoles llevará a su portada la revista Diez Minutos, es un viejo conocido de la crónica social en nuestro país. Lejos de tener el impacto mediático de uno de los grandes personajes públicos, Enrique Solís ya sabe lo que es ser objetivo de las cámaras por su pasado romance con Tamara Falcó. Lo que sí posee es un olfato para los negocios sin parangón que le ha hecho diversificar en sus emprendimientos.

Enrique Solís en un evento en Madrid / Gtres

¿Quién es Enrique Solís?

Enrique Solís es hijo de Miguel Ángel de Solís y Martínez Campos, marqués de Motilla y marqués de Valencina, y de Carmen Tello, actual mujer de Curro Romero. De estirpe aristócrata, pertenece a una de las familias con más enjundia de Sevilla, pero también se desenvuelve con soltura en la jet set madrileña.

Negocios

Bético desde la cuna, su pasión fueron los negocios desde joven. Para ello, se formó a caballo entre Madrid y Nueva York, empapándose de conocimientos empresariales en International Business. Fue un alumno aventajado al resto puesto que con tan solo 21 años ya tenía una cadena hotelera. Se trata de One Shot, un negocio al alza que se explota desde 2013 como una cadena con más de diez hoteles de diseño que tiene edificios en Madrid, Barcelona y Sevilla, San Sebastián, Valencia y Oporto.

El mundo hotelero es una de las vertientes que Enrique Solís más explora. Al margen de su propia cadena, también lleva las riendas del Hotel Villa Miraconcha en San Sebastián, del que es administrador único desde abril de 2022. Un complejo que está cerrado temporalmente y cuya actividad futura se desconoce. Asimismo, aceptó una oferta de trabajo para incorporarse a Millenium Hospitality, una SOCIMI (Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que disparó sus ingresos en 2023.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Solis (@imaginaciones)

También es administrador único de una empresa con sede en Sevilla llamada Global Vedelago SL, cuyo objeto social es la tenencia, administración, adquisición y enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales de empresas e instrumentos financieros, respetando, en todo, la normativa de la Ley del Mercado de Valores. De la misma manera, es máximo responsable Wagyu Investments. Esta empresa se levantó en 2021, y se encarga de actuar como sociedad holding mediante la participación en el capital de entidades residentes en territorio español, dirigiendo y gestionando dichas participaciones, así como la prestación de servicios a las sociedades participadas, directa o indirectamente. Su capital social es de 298.208€.

Enrique Solís es uno de los artífices de que Madrid se haya convertido en capital también de ocio y gastronomía. En sus redes sociales ha escrito algunas líneas en las que reflexiona sobre este crecimiento disparado: «¿tiene Madrid un techo a nivel Ocio/Lifestyle? Un año más tarde, soy claro y contundente: Esto sólo acaba de empezar», comentaba.

Enrique Solís en una imagen de archivo. / Gtres

La otra gran apuesta de Enrique Solís viste de etiqueta. Se trata de The Seëlk, una marca de ropa englobada en la sociedad Never Let Me Down SL, que opera desde el año 2017. Cuenta con un patrimonio social de 15.710€. Sus ventas han ido creciendo desde su creación y su último balance es positivo.

En ella, el sevillano plasma sus ideas estilísticas tal cual y como entiende la moda. El propio Enrique se cuestionaba sus principios para este proyecto: «¿Son las prendas que llevamos un reflejo certero de quiénes somos? ¿O un mero disfraz para escondernos y mostrar una imagen irreal ante los demás? ¿Es la estética también ética? Vemos este mundo doliente y pensamos ¿Qué podemos hacer para salir de esta desconexión con lo profundo y lo esencial?» Comenzó vendiendo complementos para hombres con un toque especial de forma online y en 2021 abrió su primera tienda física en Salamanca y ya cuenta con boutique en Madrid.

Enrique Solís en Sevilla / Gtres

Superada la barrera de los 30, sigue poniendo en liza negocios siempre que aparece la oportunidad. A comienzos de 2022 fundó Global Kioto SL, una empresa dedicada a “la tenencia, administración, adquisición y enajenación de valores mobiliarios y participaciones sociales de empresas e instrumentos financieros y la prestación y gestión de servicios administrativos y de contabilidad”.

Sus propiedades

Sevillano de pro pero alejado del arquetipo de señorito andaluz. Asimismo lo ha dejado claro él mismo en muchas ocasiones. De hecho, la mitad de su corazón pertenece a Madrid. Enrique Solís reside en una de las zonas más castizas de la capital, en un piso céntrico de más de 150 metros cuadrados decorado en tonos neutros y con materiales nobles. Las viviendas en esta ubicación cuentan con un precio de mercado que oscila entre los 669.000€ y 1.696.000 euros.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Enrique Solis (@imaginaciones)

A la capital de Andalucía le unen sus raíces pero poco más. Desde que su padre, Miguel Solís, decidiera vender el Palacio de la Motilla -patrimonio cultural de Sevilla-, tras una guerra familiar con algunos de sus hijos, no se le conocen propiedades a su nombre.

Donde sí que cuenta con un inmueble es un lugar un tanto inesperado para su perfil: Navarra. Solís tiene como domicilio usual uno en el centro de Pamplona en el que también aparece registrado su hermano mayor, Fernando.

Sus novias

Si en los negocios ha sido una persona realmente prolífica, en el amor nunca ha encontrado la estabilidad duradera. La más conocida fue Tamara Falcó, con quien mantuvo una historia que nunca llegó a ser noviazgo oficial. Ninguno de los dos quiso ponerle etiquetas, pero en el año 2014 estuvieron cerca de darse una oportunidad definitiva porque los dos estaban muy ilusionados. No obstante, sus buenas intenciones cayeron en agua de borrajas. «Tamara es una chica especial, tenemos muchas cosas en común y nos entendemos de maravilla. Me siento muy bien cuando estoy con ella, y a veces me sorprendo de las cosas que llego a sentir, pero ahora mismo no puedo confirmar que somos novios porque no es verdad», apuntó el empresario.

Enrique Solís y Tamara Falcó durante un concierto / Gtres

Al margen de Falcó, hace poco más de un año hacía pública su ruptura con su novia durante los últimos cuatro años desde entonces, Alejandra Domínguez. La pareja hizo pública su relación en la boda de Fernando Fitz-James y Sofía Palazuelo, duques de Huéscar, en 2018.

Ahora, su corazón late a toda velocidad gracias a su paisana Vicky Martín Berrocal, con quien ya ha realizado varios planes, también junto a otros amigos. La mejor prueba de que no esconden su amor.