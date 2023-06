Quedan poco más de diez días para una de las celebraciones más esperadas de la temporada. El próximo 8 de julio, Tamara Falcó e Íñigo Onieva contraerán matrimonio en una ceremonia religiosa en la finca El Rincón, a la que se espera que acudan algunos de los rostros más destacados del panorama nacional. Un enlace que no ha estado exento de polémicas y contratiempos y que supondrá el broche de oro a la compleja historia de amor de la pareja, que el pasado mes de septiembre anunciaba su compromiso y su ruptura en tiempo récord aunque, por suerte, las aguas volvían a su cauce de cara al año nuevo.

Enrique Solís en una imagen de archivo. / Gtres

Mientras que Tamara Falcó e Íñigo Onieva están inmersos en los preparativos de la boda, la puesta a punto de cara al gran día y otras cuestiones como despedidas de soltero y demás, este fin de semana, dos de las ex parejas de la marquesa de griñón han coincidido en uno de los destinos preferidos de los VIPS para desconectar en la temporada estival. A punto de comenzar el mes de julio y en plena ola de calor, Hugo Arévalo y Enrique Solís han viajado a Ibiza para aprovechar el comienzo de la temporada de verano y relajarse en las playas paradisíacas y las aguas cristalinas que ofrece la isla balear.

Tamara Falcó y Enrique Solís juntos. / Gtres

En las imágenes a las que ha tenido acceso este portal se ve a los dos ex novios de Tamara Falcó vestidos de manera casual, muy al estilo ibicenco, disfrutando de una jornada de sol y playa en compañía de un grupo de amigos y amigas. Hugo y Enrique que parece que mantienen una buena amistad, se lo pasaron en grande en un conocido chiringuito de la zona, pero también aprovecharon para darse unos cuantos chapuzones en el mar, a bordo de un yate, justo antes de la gran boda de Íñigo y Tamara a la que, por ahora, no ha trascendido si alguno de ellos está invitado.

No es la primera vez que Hugo Arévalo y Enrique Solís disfrutan de un plan de amigos juntos. De hecho, en el mes de abril, poco antes de la pedida de mano oficial de Tamara Falcó, los dos aprovecharon para acudir a la Feria de Abril en la primera jornada tras el encendido de luces. Fue Enrique Solís el que compartió en sus redes sociales los detalles de este encuentro y que puso sobre la mesa una amistad que, hasta entonces, no era conocida a nivel público. Ahora ha sido la isla blanca la que se ha convertido en testigo de un nuevo e inesperado cónclave de ex parejas de Tamara Falcó a pocos días de la gran boda de la marquesa de Griñón.