Hugo Arévalo y la Princesa Leonor: alianza inesperada por el futuro de los jóvenes

Si algo marcó el final del 2022, fue la aparición de una tercera persona entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva. Este no es otro que Hugo Arévalo, un empresario amigo de la pareja que habría aprovechado la crisis sentimental entre la marquesa de Griñón y su actual prometido para colarse en el corazón de ella sin mucho éxito. Y es que, aunque sonaron con fuerza los rumores de que se trataba de nada más y nada menos que de la nueva ilusión de la hija de Isabel Preysler, finalmente pudo saberse que ésta había optado por retomar su historia de amor con el hijo de Carolina Molas, pasando Hugo Arévalo a un hermético segundo plano del que poco más se ha vuelto a saber.

Sin embargo, todo apunta a que el empresario ha seguido centrándose plenamente en su trayectoria laboral, sobre todo teniendo en cuenta que es el cofundador y presidente ejecutivo de The Power MBA, una escuela de negocios global que confiesa «haber cambiado la forma de aprender» gracias a un método más innovador e internacional. Algo que avalan muchas de las personas que lo han probado, asegurando que se trata de una iniciativa perfecta para futuros emprendedores.

Una gran oportunidad para los jóvenes

Quizá sea por ello por lo que la Fundación Princesa de Gerona, cuya Presidenta de Honor es la Princesa Leonor -y en la que los Reyes don Felipe y doña Letizia también tienen un papel activo-, haya querido dar un paso al frente y entablar una inesperada alianza con Leagues of Code, academia encargada de equipar a las futuras generaciones para que puedan prosperar con éxito en la era digital. LOOK ha podido saber que el Tour del Talento, una de las iniciativas más destacadas de la institución, que acaba de ser presentado en Zaragoza con ayuda de la presencia de Felipe VI, acercará tanto la esfera de la tecnología como la de la programación hacia los más jóvenes a través de uno de los nuevos proyectos que incorpora este año bajo el nombre de Cód¡Go!. Para ello, se van a organizar una serie de formaciones básicas y avanzadas y charlas inspiradoras con el objetivo de que los más pequeños de cada casa puedan ver la tecnología como algo atractivo y accesible, aunque no cuenten con un nivel muy avanzado dentro de esta materia.

Este proyecto singular del Tour del Talento también va a organizar la Copa Cód¡Go! que se dirige a jóvenes con conocimientos de programación que quieran convertirse en los mejores programadores del país. Para conseguirlo, se llevarán a cabo unas semifinales de forma online, y la gran final tendrá lugar de manera presencial en Gerona, última etapa del Tour del Talento y ciudad a la que tendrán que asistir las quince personas que hayan obtenido una mejor puntuación durante la competición en cada una de las categorías, basadas en menores y mayores de 18 años, respectivamente.

Más tarde, los tres mejores participantes de cada categoría optarán a diferentes premios como una beca para el Summer Camp de Leagues of Code, o un curso de doce semanas; una beca para un curso de Harbour Space University; la participación en el programa Generación propósito que impulsa la Fundación Princesa de Gerona; o una beca para un curso de The Power MBA. Unos galardones que, sin duda, ayudarán a los jóvenes a conseguir sus propósitos dentro del universo 2.0, algo que será posible, en parte, gracias a la alianza entre la Fundación de la que la heredera es presidenta de honor con la empresa de la que Hugo Arévalo es Co-Fundador.

Un vínculo sin fecha de vencimiento

Ante esta nueva alianza, LOOK se ha puesto en contacto con Rafael Gozalo, CEO de The Power MBA, que nos ha desvelado las claves necesarias para saber en qué consiste este sorprendente acuerdo: «De lo que se trata es de intentar impulsar la competitividad y la capacidad de la gente joven que tiene ganas de aprender y desarrollarse, y nosotros en este caso lo que hemos hecho es ser simplemente facilitadores para que esto pueda suceder», comenzaba explicando, para después desvelar algunos detalles sobre el programa que han puesto en común con la Fundación Princesa de Gerona: «Nosotros ponemos a disposición de la Fundación el programa de Future Leaders, que es un programa orientado a que la gente joven tenga la capacidad de aprender de temas de negocios, de emprendimiento y de liderazgo, desarrollando competencias a través de un programa que es una versión adaptada de nuestro MBA», comentaba, asegurando además que «cada programa está alrededor de los 700 y 800 euros», lo que indica que es una oportunidad de oro para la gente «que tiene ganas de aprender».

Por otro lado, el director ejecutivo de The Power MBA ha desvelado para este portal que están «a disposición de la Fundación» para todo lo que se necesite: «Nosotros en este caso lo que hacemos es poner nuestro conocimiento y nuestros programas a su disposición, y ellos lo gestionan de la manera que consideran», indica, para después zanjar su testimonio con unas palabras que expresan el deseo de seguir colaborando con la Fundación Princesa de Gerona de ahora en adelante para ayudar a los más jóvenes a cumplir sus sueños: «Queremos darle continuidad, que la Fundación siga contando con nosotros y nosotros intentaremos estar a la altura para que podamos ayudarles a que ellos vayan cumpliendo todos esos objetivos de capacitar a la gente joven en este país para que sean más competitivos. Ahora mismo es una relación completamente abierta a explorar cualquier nueva iniciativa que provenga de parte de la Fundación».

La Princesa Leonor, la perfecta «embajadora» del proyecto

No cabe duda de que se trata de una iniciativa muy positiva para los jóvenes, de la que, probablemente la Princesa Leonor ya tenga constancia, a pesar de encontrarse fuera de España. Teniendo en cuenta que la labor de la Fundación Princesa de Gerona no es otra que la de «acompañar e impulsar a los jóvenes a través de todos los recursos y herramientas que estén a su alcance», como desvelaba el propio Felipe VI en una de sus últimas intervenciones, no hay mejor Presidenta de Honor que su primogénita, la heredera al trono. A sus casi 18 años, la joven se encuentra cursando segundo de bachillerato, una etapa clave en su futuro estudiantil que comparte con otros miles de jóvenes de todos los rincones del país, razón por la que este movimiento puede llegar a ser uno de los más exitosos para la Fundación de cara a un futuro no muy lejano.