No. El culebrón de Tamara Falcó (41) e Íñigo Onieva (33) no ha acabado con la nueva e incipiente relación de la marquesa de Griñón con el empresario madrileño, Hugo Arévalo (40). Nada más lejos de la realidad.

Fue en El programa de Ana Rosa el pasado 15 de diciembre, donde trascendió que la hija de Isabel Preysler (71), después de su reciente ruptura con Onieva por un vídeo en el que se podía ver al joven siendo desleal a Tamara con una desconocida mujer durante la celebración del festival Burning Man, en Estados Unidos; podría haber rehecho su vida de la mano de Arévalo, uno de los creadores de Tuenti, al que le une una amistad desde hace años. Algo, que tan solo unas horas después, confirmaba la propia Tamara Falcó en El Hormiguero, de Antena 3, donde colabora habitualmente.

Aunque sin dejar claro si había o no una relación formal entre ellos, la marquesa sí desveló que habían tenido varias citas y que «algo hay». «Lo más importante es que compartimos muchos valores. Y ya, el resto, Dios dirá. Ahora es muy pronto. Es una persona a la que admiro profundamente y que siempre ha estado apoyándome en los momentos difíciles. Hemos salido un par de veces», dijo Tamara sobre el emprendedor, a quien definió como «un chico diez».

Lo cierto es que la pareja viajó hace esas semanas hasta Doha para disfrutar, desde el backstage, del concierto que el hermano de Tamara, Enrique Iglesias (47), ofreció en la capital qatarí. Asimismo, Arévalo acompañó a Tamara Falcó en su reciente peregrinación al santuario del Lourdes, en Francia, a mediados de octubre y, después, ambos coincidieron en la boda de Khali El Assir, hija de María Fernández-Longoria, con Juanjo Franco, hijo de Francis Franco y María Suelves.

16 de diciembre: Íñigo Onieva estalla contra Hugo Arévalo

A parte de amigo de Tamara Falcó, Hugo Arévalo era también íntimo de su ex, lo que desató la ira del diseñador de coches e hizo que su mediática historia con la socialite, diera un giro de 180 grados. Son varias, de echo, las ocasiones en las que se los ha visto juntos a los tres.

Así, después de conocer la noticia y al sentirse traicionado por su amigo, Íñigo Onieva propició todo tipo de insultos a Hugo en un chat de WhatsApp privado que los dos compartían con otros amigos en común. «Hugo eres una sucia rata, declararse a la ex de un amigo es algo que de por sí está prohibido dentro del código de hombres, pero tú encima te has declarado y has besado a la ex prometida del que se supone que era uno de tus íntimos amigos y para coronarte lo has hecho a tan solo un mes de dejarlo», rezaba el mensaje.

«No es que solamente no seas hombre, sino que eres un mierda de ser. Tras haberte acogido en mi relación, incluyéndote en todos nuestros viajes y planes. Vas y haces semejante traición, aprovechándote de una mujer vulnerable», añadía Onieva.

17 de diciembre: Íñigo Onieva se disculpa con Hugo Arévalo

Después de sus polémicas palabras, Íñigo Onieva dio un paso atrás y pidió disculpas públicamente por ellas. Fue concretamente el periodista Saúl Ortiz quien leyó en Fiesta, espacio conducido por Emma García (49), un mensaje de parte del empresario. «Hola a todos. Este es un chat de amigos y como tal entendía que nuestras conversaciones eran privadas. Es obvio que me he equivocado en la forma. He utilizado expresiones que son más una forma de hablar y desahogarme fruto del dolor, y me retracto de ese tono», indicó el contertuliano, que también puso sobre la mesa una posible traición de Hugo Arévalo a la aristócrata.

Según Ortiz, Hugo habría flirteado con otra mujer en un conocido local de Madrid. Concretamente, el pasado 18 de noviembre. «Besó a Tamara Falcó, se arrodilló para pedirle una relación sentimental, pero también le gusta mucho la noche, y la noche nos confunde. Estuvo con otra persona», señaló.

20 de diciembre: ven la luz las imágenes de Tamara Falcó y Hugo Arévalo (con Isabel Presley y Vargas Llosa) en Marbella

Este martes veían la luz las imágenes que confirmarían que la nueva ilusión de Tamara Falcó llevaría ya varios meses perfectamente integrado en la familia de los Presley.

Se trata de unas fotografías que datan de finales de agosto de este año, en las que Hugo, al que ya apodan como «el rey Midas del emprendimiento», aparece junto a Tamara Falcó e Isabel Presley y su marido, Mario Vargas Llosa, saliendo de la clínica Buchinger, en Marbella, donde el matrimonio acude cada verano para hacer un ayuno terapéutico.

Iñigo Onieva tira la toalla

Decepcionado con los últimos acontecimientos, Íñigo Onieva ha reflexionado «tirado definitivamente la toalla» en su proceso de reconquista de Tamara Falcó, según desvelaba la periodista, Sandra Aladro, en El programa de Ana Rosa el mismo día.