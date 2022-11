Las emotivas palabras de Emma García a Ana Rosa Quintana en un momento complicado

No cabe duda de que Emma García y Ana Rosa Quintana son dos de los pesos pesados de Telecinco. Ambas presentadoras lideran dos de los espacios más destacados de la cadena: El Programa de Ana Rosa y Fiesta, razón por la que no podían faltar a la fiesta que su productora organizó durante la noche del pasado viernes.

Aunque contó con momentos de lo más polémicos como el acercamiento producido entre Alba Carrillo y Jorge Pérez, lo cierto es que la celebración estuvo marcada por la presencia de la emblemática maestra de ceremonias del programa de las mañanas de Telecinco. Después de haber permanecido once meses alejada del foco mediático a consecuencia de un cáncer de mama, poco a poco la periodista va retomando su vida cotidiana, razón por la que no podía faltar en una de las jornadas más grandes del año para todo su equipo. Un movimiento que no pasaba desapercibido para su compañera de profesión, Emma García, que aprovechó un momento de protagonismo para rendir homenaje a la comunicadora con unas preciosas palabras: “Todos me dan muchísimo cariño, igual que el mensaje de cariño que me mandó Ana Rosa justo cuando… Bueno, hay un momento muy especial para mí, pues justo llegó en ese momento”, pronunciaba la presentadora, dejando entrever que su compañera ha sido uno de sus grandes apoyos en una situación vital muy difícil para ella, aunque sin desvelar más detalles sobre de qué se trataba.

Entre tanto, Quintana permanecía expectante ante todo el amor que estaba recibiendo por parte de su equipo, al que le agradecía la profesionalidad en el ámbito laboral y el cariño en el profesional: “Gracias por vuestro esfuerzo. Vamos a seguir creciendo, vamos a seguir luchando y vamos a seguir, fundamentalmente, viviendo”. Unas palabras que tampoco pasaban desapercibidas para su compañera de programa, Patricia Pardo, que asegura que “el 3 de noviembre fue el día más duro de todas su carrera profesional”, ya que la presentadora “no se podía imaginar todo lo que lloraron”: “Hay que mirar hacia adelante, sí, pero también está bien recordar, y recordar lo duro que ha sido este año para darte la enhorabuena porque, para nosotros, es fundamental que estés hoy aquí”, sentenciaba la novia de Christian Gálvez, visiblemente emocionada por tener la oportunidad de decir a Ana Rosa lo mucho que la han echado de menos durante prácticamente todo un año.

Como no podía ser de otra manera, estas emotivas imágenes de la fiesta de Unicorn fueron reproducidas en pleno directo de Fiesta, haciendo que los colaboradores pudieran recordar los momentos clave de una noche para el recuerdo, aunque fuertemente marcada por el inesperado acercamiento entre Jorge Pérez y Alba Carrillo y que podría haber costado la relación al ganador de Supervivientes, que se marchaba entre lágrimas del plató al admitir que su esposa estaba recibiendo un sinfín de mensajes dada la cariñosa actitud de su marido con la colaboradora.