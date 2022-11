Las ‘palabras del delito’ de Alba Carrillo antes de su acercamiento con Jorge Pérez

El viernes, 25 de noviembre, era uno de los días más señalados en el calendario de la productora Unicorn. Y es que, después de varios años de pandemia, finalmente la empresa ha podido celebrar, en compañía de su equipo, la tradicional fiesta de Navidad, la cual no ha estado exenta del polémica. Aunque en un primer momento todas las miradas se posaron sobre una de sus grandes protagonistas, Ana Rosa Quintana, lo cierto es que ahora todos los focos tienen un punto fijo: Alba Carrillo y Jorge Pérez.

Ha sido el programa Fiesta el que de manera exclusiva ha desvelado que ambos colaboradores de Ya es mediodía habrían tenido una actitud muy cariñosa durante toda la noche. Tanto es así, que son muchos los presentes en el evento que consideran que entre ellos llegó a haber besos, razón por la que aprovecharon para grabar, hasta en 21 vídeos, los acercamientos que estaban teniendo lugar entre el ganador de Supervivientes y la ex de Feliciano López. Algo por lo que a uno de los protagonistas, Jorge, no le ha quedado más remedio que acudir a plató y demostrar su verdad.

En un primer momento, el colaborador parecía permanecer firme en sus convicciones a la hora de asegurar que no se había besado con Alba, sino que simplemente había mantenido una charla con ella como ocurre de manera habitual. No obstante, con el paso de la tarde, su versión parecía ir perdiendo peso, hasta el punto de que el Guardia Civil rompía a llorar en pleno directo al admitir que había “faltado el respeto a su mujer”, aunque ya la había avisado de todo lo sucedido en cuanto llegó a su casa: “No le he ocultado nada a mi mujer, he ido con la verdad por delante. Niego haberme besado con ella. Si hubiese querido tener algo con Alba, no hubiera sido en ese lugar (…) Este juego lo tenía que haber parado, se me fue de las manos”, señalaba Pérez, visiblemente apenado por lo ocurrido, y en parte también arrepentido por quizá haber dado pasos en falso en su amistad con la ex de Fonsi Nieto.

Sea como fuere, lo sucedido encaja a la perfección con el testimonio que Alba Carrillo otorgaba frente a las cámaras de Gtres poco antes de iniciar esta polémica fiesta y con el que dejaba entrever estar dispuesta a encontrar al amor durante esa misma noche: “Casados y tarados no me importa, me he saltado todos mis principios”, bromeaba, aunque dejando caer que está abierta a ilusionarse mientras se reía junto a Makoke y Marta López. De hecho, esta última ha entrado en directo a Fiesta para confesar que, aunque en ningún momento vio que su amiga y Jorge se besaran, sí que prefirió acompañar a Alba a su casa ya que se estaba percatando de que todas las miradas allí presentes apuntaban a la pareja.