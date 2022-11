Ana Rosa Quintana revela cuál es su mayor deseo para el Año Nuevo con una imagen renovada

Tras retomar su puesto de trabajo en El Programa de Ana Rosa, la vida de la presentadora parece haber dado un giro de 180 grados, y no es para menos. Hace tan solo un año que la emblemática maestra de ceremonias de Telecinco acaparaba el foco mediático para anunciar su retirada temporal de la televisión a consecuencia de un cáncer de mama por el que ha permanecido en un segundo plano durante once largos meses. No obstante, después de la tormenta siempre sale el sol, y poco a poco la madrileña está comenzando a retomar su vida habitual con total normalidad.

Fue durante la pasada noche, del viernes 25 de noviembre en concreto, cuando Ana Rosa quiso disfrutar de la compañía de su equipo en la fiesta de Navidad de Unicorn, su productora. Un momento en el que no tuvo reparo en hablar frente a los medios de comunicación sobre su recuperación y su posterior vuelta a la rutina: “Ya estoy reincorporada y todo bien. Estoy feliz y me encuentro estupendamente, como si no hubiera pasado nada”, comenzaba explicando, visiblemente emocionada por poder retomar el contacto con algunos de sus compañeros después de haber pasado casi un año alejada del plató del programa de las mañanas de Telecinco.

Por otro lado cabe destacar que, ataviada con un abrigo beige con apliques de pelo, Quintana reaparecía con un aire de lo más rejuvenecedor, probablemente propiciado por su nueva melena rubia y favorecedora a partes iguales. Un color que parece encantar a la presentadora y que ya tenía en mente incluso antes de verse obligada a pasar este terrible bache en su salud: “Más que corte de pelo, es lo que me va saliendo, pero siempre lo había querido tener rubio”, aseguraba, muy contenta de que este cambio de imagen haya tenido tan buena acogida entre sus seguidores y los medios de comunicación.

Como no podía ser de otra manera, la de Madrid no quiso dejar pasar la oportunidad de lanzar un mensaje de lo más positivo tanto para la gente de su alrededor como para aquellas personas que están pasando por una situación similar a la suya: “Hay que tirar para adelante, recuperar tu vida y hacer caso a los médicos”, confesaba, sin olvidar pedir un deseo de lo más especial de cara al Año Nuevo: “Que siga como estoy ahora, que el año pasado fue tan duro…”, admitía, muy apenada por todo lo vivido previamente aunque con la mirada puesta en el futuro y en todo lo bueno que está por venir. Para ello, Ana Rosa ya piensa en cómo disfrutar de la Navidad, la cual está a la vuelta de la esquina y promete ser mucho más feliz que la anterior para ella: “Las Navidades con la familia y disfrutando”, zanjaba, muy contenta por todo lo conseguido hasta ahora, aunque sin bajar la guardia y con el apoyo de todo su equipo y de la audiencia que día tras día sigue su espacio televisivo.