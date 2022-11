La preocupación por Sara Carbonero sigue latente después del tremendo susto que supuso cuando el pasado miércoles nos enteramos de que había tenido que pasar por quirófano con carácter de urgencia. La comunicadora iba a pasar una revisión en la Clínica Universitaria de Navarra, después del cáncer de ovario que le diagnosticaron en 2019, y tras una reunión con su equipo médico se tomó la decisión de operarla. Dentro del nerviosismo habitual en este tipo de situaciones, ha habido un rostro conocido, como es el de Ana Rosa Quintana, que ha querido hacer un llamamiento a la calma

Ana Rosa, tras la operación a Sara Carbonero: «Le puede pasar a cualquiera, vas a revisión y hay pequeñas intervenciones» #AR24N https://t.co/WUIF8USKHJ — El programa de Ana Rosa (@elprogramadear) November 24, 2022

La periodista, excompañera de Sara Carbonero durante los tiempos de ésta como presentadora de deportes, es una voz autorizada para hablar de situaciones así. Y no ha perdido la ocasión de mandarle un mensaje de aliento en estos momentos en los que tanto lo necesita: «Cuando uno tiene una enfermedad uno va a una revisión y, a veces, hay pequeñas cosas que solucionar, pequeñas intervenciones», ha comenzado diciendo. Para seguir mandándole sus mejores deseos: «Dejemos que se recupere tranquilamente, que se va a recuperar. Gracias a Dios está todo muy controlado», ha dicho.

Dentro de la gravedad que pueda suponer ser operada de nuevo, Ana Rosa llama a la tranquilidad: «Esto le ocurre porque hay un proceso y porque está superrevisada. No ha sido nada extraño, sino que los médicos han entendido que habría que hacer algo. Hay intervenciones menores, así que no asustemos a la gente. Nos puede pasar a cualquiera», ha finalizado.

Sara sigue ingresada en la clínica donde se llevó a cabo la intervención quirúrgica, pero si algo no le falta es la compañía de sus seres queridos. Allí, a su lado, están su madre, Goyi Arévalo, así como su hermana. Obviamente, quien tampoco ha dudado en pasarse por allí es su mejor amiga, la también periodista Isabel Jiménez. Algo que ha llamado la atención poderosamente es que todavía no se ha dejado ver por allí Nacho Taboada, el cantante zaragozano con el que Carbonero mantiene una relación sentimental que lleva con la mayor discreción posible. El músico no se ha personado por el centro hospitalario a la hora en la que se escribe este artículo.

Todavía hay muchas dudas en torno al estado de la comunicadora manchega, pero ella misma quiso aportar algo de tranquilidad al utilizar sus redes sociales para subir contenido. Por un lado, colgó una imagen de una campaña de Slow Love -la firma que fundó junto a su mencionada amiga-, en la que se la ve a ella posando con un pantalón y un jersey de la marca y, por otro, una captura de un tema musical de Valeria Castro.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

En estos momentos, el interés generalizado es saber cómo se encuentra y cuándo podrán darle el alta para volver a disfrutar cuanto antes de su vida con absoluta normalidad.