Este 2022 ha sido para Paz Padilla lo más parecido a una montaña rusa de emociones. Si bien era durante el pasado mes de enero cuando Mediaset decidía prescindir de sus servicios al frente de Sálvame, unos meses después la presentadora ganaba en los Juzgados a la cadena, dando continuidad así a su contrato tal y como estaba previsto. No obstante, poco o nada se ha vuelto a saber de los proyectos que la cadena de Fuencarral tendría entre manos con la de Cádiz como principal protagonista, aunque ella no tiene reparo en resolver estas dudas siempre que tiene oportunidad.

Durante su última entrevista concedida, la madre de Anna Ferrer ha tenido oportunidad de hablar largo y tendido sobre su futuro profesional, el cual parece estar en el aire al menos en lo que a los vínculos con Telecinco se refiere: “Hasta que no lo digan ellos, no puedo decir nada. Que hablen los jefes. Yo no hablo nada. Pero a mí me gustaría algo como lo que he ido haciendo hasta ahora. Un programa divertido, gracioso, con humor. Lo que ellos quieran”, comenzaba desvelando Paz, para después entrar en más detalles sobre sus preferencias: “Lo que ellos decidan. De hecho, yo sigo en contacto con muchos de los compañeros. Aunque no lo he visto porque estoy muy liada con el teatro… En realidad, creo que ya estoy en otra etapa de mi vida, en otro proceso, y como yo digo, una vida son muchas vidas… Y yo trato de no volver a programas donde ya estuve. Ahora quiero avanzar”.

Con estas contundentes palabras, Padilla ha dejado entrever en El Mundo que no tiene intención alguna de volver a ocupar el puesto que en su día mantuvo en Sálvame diario, habiendo ahora cogido su testigo Adela González junto a Jorge Javier Vázquez. No obstante, lo cierto es que todo apunta a que la gaditana está plenamente feliz con el punto en el que se encuentra de su vida, habiendo limado asperezas con una gran parte de sus compañeros de profesión pese a permanecer, por el momento, alejada de todo aquello que atañe a la televisión: “Yo hablaba de amor y ellos se cachondeaban de mí… Luego vas al teatro y recibes tanto amor y te dices ‘esto cuadra, algo no encaja’, zanjaba, demostrando así que su último tramo en la parrilla de Telecinco no fue de lo más feliz para ella.

Todo apunta a que, de cara a las próximas semanas, la escritora de El humor de mi vida seguirá inmersa en todos los proyectos que tiene en marcha, como por ejemplo su tienda de ropa y su obra de teatro, los cuales parecen estar llenando su corazón. Aún así, cabe la posibilidad de que muy pronto se reenganche al estrés propio de la parrilla televisiva, incluyendo su aparición en La que se avecina, dando vida a la famosa Chusa.