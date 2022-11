“Pesada, cansina, cargante”: los colaboradores de ‘Sálvame’ estallan contra Belén Esteban

No solo Anitta e Isabel Díaz Ayuso fueron las grandes protagonistas de la gala de Los 40 Music Awards, celebrada durante el pasado viernes, 4 de noviembre. Belén Esteban tampoco quiso desaprovechar su invitación al fotografiarse con prácticamente todos los rostros conocidos que estaban allí presentes, subiendo después las publicaciones a su Instagram para crear un álbum que en mucho se parecía a una alfombra roja. Algo que ha resultado bastante cómico a sus compañeros de Sálvame, que han criticado a la colaboradora durante la última emisión del programa de las tardes de Telecinco.

Rosalía, Dani Martín, Lola Índigo, Aitana o Sebastián Yatra fueron algunos de los cantantes que posaron frente al teléfono móvil de la ex de Jesulín de Ubrique, probablemente sin llegar a imaginar que sus instantáneas tendrían tanta repercusión en la cadena de Fuencarral. Y es que, muchas han sido las “perlas” que las figuras más destacadas de Telecinco han dedicado a su compañera: “Agotadora, molesta, insistente, brasas, inaguantable, pesada, cansina, cargante”, entre muchos otros, han sido los adjetivos con los que han definido a Esteban dada su última aparición en este relevante evento musical. Algo que escuchaba la de Paracuellos desde plató, visiblemente molesta y sin poder evitar mostrar su malestar frente a Adela González, Kiko Matamoros, Rafa Mora, Gema López, Pipi Estrada o Carmen Borrego.

Pese a estar recibiendo muchas críticas por parte de estos colaboradores, Belén no ha dado ni un solo paso atrás y ha asegurado que “se lo pasó tan bien que hoy mismo lo volvería a hacer”, aclarando así que no tiene problema alguno en pedir fotografías a sus ídolos cuando coincide con ellos en distintos actos públicos: “Después de tantos meses que he estado en mi casa necesitaba darme un buen homenaje”, se justificaba, asegurando además que algunos de estos intérpretes, como es el caso de Sebastián Yatra, ya habían seguido su paso televisivo y en redes: “Sebastián Yatra me dijo que le encantaban mis memes”, confesaba. Una serie de movimientos que el propio Kiko Matamoros define como “infantiloides”, pero lo cierto es que ni esas palabras parecen afectar en absoluto a la ex del torero.

Para más inri, y según confesaba la presentadora, Belén Esteban se habría negado a fotografiarse con algunos de los integrantes del público de Los 40 Music Awards. Como si de un concierto convencional se tratase, muchas fueron las personas que adquirieron entradas para disfrutar de una noche de ensueño de la mano de los mejores artistas del panorama internacional, razón por la que, muchos de ellos, pudieron estar momentáneamente cerca de la también conocida como “princesa del pueblo”. Lo que tal vez no podían llegar a imaginar es que, pese a su aparente simpatía en televisión, la colaboradora se negaría a hacerse fotografías con personas de a pie, mientras que no dejaba de pedir imágenes a los famosos e incluso vídeos, como fue el caso de Ana Mena, que tuvo que saludar a Andrea Janeiro.