Belén Esteban, la inesperada defensora de Jesulín de Ubrique ante el próximo estreno de su docuserie

Como si de una estrella de la talla de Georgina Rodríguez o Tamara Falcó se tratase, Jesulín de Ubrique será el próximo famoso que estrene su propia docuserie. Así lo desvelaba durante esta misma tarde Adela González en Sálvame, programa en el que se encontraba, en virtud de colaboradora, Belén Esteban, que no ha tenido reparo en dar su opinión sobre este nuevo proyecto profesional de su ex.

Según se ha podido ver en el espacio de las tardes de Telecinco, este nuevo reality del diestro ya estaría grabado y a punto de emitirse en Netflix para desvelar, paso a paso, como ha sido la trayectoria vital de Jesús Janeiro tanto dentro como fuera de los ruedos, haciendo alusión a temas como su romance con la colaboradora de la cadena de Fuencarral, y su posterior matrimonio con María José Campanario. No obstante, y antes de hacer pública esta faceta de su vida ante un gran número de espectadores, Jesulín ha querido dejar clara una cosa. Y es que, en ningún momento hará referencia a nada relacionado con la conexión que a día de hoy mantiene con su hija mayor, Andrea Janeiro, fruto de su historia de amor con Belén Esteban. Algo que ha parecido totalmente lícito a la progenitora de la joven, que también ha hablado sobre todo aquello que tiene que ver con esta sorprendente docuserie.

Pese a que todo el mundo podría haber llegado a imaginar que a la ganadora de Gran Hermano VIP quizá no le pareciera de gran interés el contenido de esta producción, lo cierto es que nada más lejos de la realidad: “Veo fenomenal que Jesús lo haga. Creo que tiene una vida… No lo veo nada mal. Entiendo que salga su mujer perfectamente”, comenzaba explicando bajo la atenta mirada de sus compañeros, que no daban crédito ante el beneplácito de la de Paracuellos. Pero lo cierto es que Belén tiene claro que, bajo ningún concepto, formaría parte de esas grabaciones: “No hombre”, respondía cuando Jorge Javier le preguntaba si sería capaz de participar en caso de que la plataforma de streaming se lo ofreciera.

De esta manera, la información que daba Jesulín de Ubrique durante el pasado mes de agosto para ¡Hola! parece haber cobrado más sentido que nunca, razón por la que los preparativos para que la docuserie salga según lo previsto cada vez son más exhaustivos: “Estoy pendiente de hacer una serie documental para una plataforma. Es un recorrido de mi vida con imágenes y va a participar mucha gente”, aseguraba, visiblemente emocionado ante este compromiso profesional que promete ser un gran éxito en el universo 2.0. Y no es para menos, ya que hace falta remontarse a los años 90 para visionar a un Jesús Janeiro triunfador y con aires de conquistador que terminó enamorándose de la después conocida como “princesa del pueblo”. Pero lo cierto es que su romance no fue tan duradero como se esperaba, y años más tarde, el diestro volvería a probar suerte en este ámbito de la mano de la odontóloga con la que a día de hoy tiene tres hijos.