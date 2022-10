Belén Esteban sorprende a Ana Rosa Quintana en su vuelta a la televisión

Casi un año después de que anunciara en directo que tendría que abandonar los platós después de que le fuera diagnosticado un carcinoma de mama, Ana Rosa Quintana ha vuelto a ponerse al frente de El programa de Ana Rosa este lunes 10 de octubre. Poco antes de las nueve de la mañana comenzaba la emisión y la periodista ha querido agradecer las muestras de cariño que ha recibido a lo largo de estos meses: «Se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí», ha dicho Ana Rosa antes de arrancar el magacín.

En este primer programa, la veterana comunicadora ha tenido la oportunidad de entrevistar a Alberto Núñez Feijóo, así como a José Ortega Cano. Sin embargo, poco antes de finalizar la emisión, ha sido Joaquín Prat el que ha ejercido de entrevistador y Ana Rosa se ha sincerado con él. En la sección de Club Social y junto al resto de colaboradores, el presentador le ha preguntado a su jefa y compañera cómo se encontraba: «Llevo trabajando desde que tengo uso de razón. Solo hubo un momento de parón cuando me quedé embarazada», ha comenzado diciendo Ana Rosa, que ha revelado que se encontraba un poco inquieta ante su vuelta. «Anoche no podía dormir. No eran nervios, era una mezcla, con mucha emoción», ha dicho Ana Rosa. La periodista reconoce que cuando se ha puesto delante de las cámaras ha sentido «una mezcla de nostalgia, miedo, emoción. Desde que he entrado esta mañana me estaban esperando. Mucha gratitud, de verdad», ha sentenciado.

A pesar de que ha retomado ya su actividad, Ana Rosa ha querido dejar claro que aún no tiene el alta médica: «No estoy dada de alta. He acabado un tratamiento, me encuentro estupendamente, pero podré decir que estoy dada de alta dentro de cinco años», ha dicho la periodista, que reconoce que tiene que someterse a controles y revisiones periódicas.

Sin embargo, para ella, la vuelta supone un importante paso: «Para mí, es volver a la vida, bendita rutina. Está enfermedad es duda, te retira de tu vida, de tu cotidianidad», ha declarado la periodista, que sostiene que se ha cuidado mucho estos meses, para así no perderse ninguna de las sesiones del tratamiento.

Ana Rosa ha comentado lo importante que es el apoyo de los médicos, así como del entorno familiar: «Los médicos y el personal sanitario te lo hacen tan fácil. Yo he tenido mucha suerte, he tenido muchos apoyos, hay personas que incluso van solas a la quimio y en metro. Esta es una enfermedad que afecta al entorno», ha declarado la comunicadora, que manifiesta que se siente muy afortunada. La periodista asegura que en estos meses ha sentido muchas cosas, pero en ningún momento soledad. «He sentido mucho apoyo, mucho cariño».

Es consciente de que su vida tiene que cambiar: «Mis médicos me han dejado incorporarme con el compromiso de que me tengo que cuidar». Ana Rosa asegura que siempre ha sido muy positiva, pero ahora ha aprendido a valorar más las cosas, el tiempo libre, a agradecer más.

Sobre cuáles son sus próximos pasos, Ana Rosa ha asegurado que la rutina es maravillosa y que va a ir poco a poco. Por el momento ha dicho que su intención es tomarse los viernes libres. «Hasta ahora las revisiones están yendo bien y yo he decido retomar mi vida, pero hay que estar alerta», ha asegurado.

Poco antes de terminar la emisión, la periodista ha recibido una sorpresa, ya que Belén Esteban, con la que no coincidía en un plató desde hace varios años en un estudio, ha querido acompañarla en este regreso. Belén, que se está recuperando también de sus últimos contratiempos de salud no ha faltado a la vuelta de Ana Rosa, con la que siempre ha tenido una relación muy especial.