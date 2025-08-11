Juan del Val sorprende sin barba tras perder una apuesta

Juan del Val se ha consolidado como uno de los colaboradores de televisión más comunes de la parrilla de nuestro país. Su sinceridad es sin duda una de las características que más destacan de su personalidad, así como su barba se ha convertido en toda una seña de identidad para él. Sin embargo, en mitad de sus vacaciones, el comentarista de El Hormiguero ha decidido someterse a un cambio de look que no ha pasado desapercibido.

Tal y como él mismo ha mostrado en su perfil oficial de Instagram, ha perdido una apuesta y, como consecuencia, se ha tenido que afeitar la barba. «Siempre hay apuestas que se pierden», escribía junto a una fotografía en la que posaba con este inesperado cambio de imagen.

Como no podía ser de otra manera, la publicación no ha tardado en llenarse de comentarios por parte de sus seguidores, los cuales se han mostrado muy sorprendidos con esta decisión, llegando a reconocer que incluso les había costado reconocerlo con su nueva apariencia. «¿Quién es este señor?», «Juan pareces otro, estás muy guapo», «Te sienta muy bien, estás más joven», «Te has quitado 10 años de encima», «Se te ve muy juvenil, Juan, menos duro», «Te veo por la calle y no te saludo», «No te conocía, estás bien de las dos maneras», «Has perdido tu esencia, pero volverá», «Qué has hecho, por Dios, menos mal que vuelve a crecer», «Adiós seña de identidad, por ahora», escribían algunos de los usuarios de la red.

Cabe destacar que este cambio de look, además de generar todo tipo de opiniones al respecto, también ha situado en la primera línea mediática unas declaraciones que el propio Juan del Val pronunció hace un tiempo en el espacio Zona Versus de Mtmad, donde confesó que llevaba barba «porque se veía más atractivo y porque le gustaba más a su mujer, Nuria Roca», la cual considera que «un hombre sin barba tiene cara de panoli, y el mismo hombre con barba tiene rollo». Por ahora, esta última no se ha pronunciado al respecto, aunque si tenemos en cuenta estas palabras, es probable que no esté muy contenta con la nueva imagen que luce su marido.

Por otro lado, en el espacio mencionado, el escritor también habló de los pros y los contras de llevar barba. «Con barba nos vemos mejor, pero es verdad que tiene alguna desventaja. ¿Cuál? Que nos vemos mayores. Cuando me afeito, me dicen ¡Pareces más joven! Pero me gustas más con barba… Es la manera más educada de decir que con barba se ve menos la cara y eso te beneficia», contaba por aquel entonces.

No es la primera vez que Juan se recorta la barba. Cabe destacar que, en 2020, contó en el programa presentado por Pablo Motos que sufrió un descuido que terminó en «tragedia». «Me quería recortar la barba y no le he puesto el tope a la maquinilla y, de repente, me he quedado sin barba y, claro, lo he tenido que igualar, pero tengo cara de tonto», explicó entonces. Unas palabras que dejan entrever que, quizá, Juan no se sienta del todo cómodo al volver a afeitarse la barba, sobre todo cuando esta vez lo ha hecho por culpa de una apuesta perdida.