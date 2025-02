Reúne cerca de 400.000 seguidores en Instagram, sin embargo, ha comunicado que dejará de estar activo en la citada red social. Juan del Val ha tomado una decisión y ha explicado los motivos por los cuales dice adiós a su comunidad de followers.

El comunicado de Juan del Val

«Tengo esta cuenta un poco abandonada, lo sé. Y lo siento por los que esperáis más, pero no tengo tiempo para dedicárselo a Instagram. No me voy, pero necesito apartarme de aquí unos meses…», ha comenzado diciendo.

En el escrito, Juan del Val ha explicado también que seguirá con los proyectos televisivos en los que ya trabaja. También estará enfocado en dar por finalizada su próxima novela. «Sigo en la tele y tengo que terminar mi próxima novela. Eso, y vivir un poquito, que también es necesario.

Nos seguimos viendo los martes y los jueves en las tertulias de @elhormiguero los viernes en @eldesafioa3 y los domingos en @larocalasexta. Por aquí volveré cuando pueda, brindo por encontraros a la vuelta», ha finalizado.

Las muestras de apoyo

Como era de esperar, una vez ha publicado este texto, numerosos usuarios han querido mostrar todo su apoyo. «Que te vaya bien en todos tus proyectos», «Eres un gran comunicador», «Eres un grande. Seguiremos tus enseñanzas donde quiera que estés», «Mucha suerte con tu novela», «Perfecto hay que saber gestionar el tiempo y es una sabía decisión», han sido algunos de los escritos de los internautas.

Juan del Val posando en un photocall durante un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Nacido un 5 de octubre de 1970 en Madrid, Juan del Val se ha convertido en uno de los rostros más conocidos de la televisión. Ha trabajado en medios como Radio Nacional de España, TVE, Canal 9, Antena 3 y Telecinco y copresentó Lo mejor que te puede pasar junto a su mujer, Nuria Roca, en Melodía FM, durante cuatro años.

Además, también destaca por su rol de escritor. Junto a su esposa, ha firmado Para Ana, de tu muerto y Lo inevitable del amor. En 2017 publicó su primera novela en solitario, Parece mentira, recibida con gran entusiasmo por los lectores. En 2019 con, Candela, recibió el premio Primavera de novela y, en 2021, publicó Delparaíso. Ahora, comienza la cuenta atrás para que publique el que será su tercer libro.

Al margen de lo profesional, Juan del Val está casado con Nuria Roca, con quien se dio el sí, quiero el 6 de octubre del 2000 en Valencia. Desde entonces forman el tándem perfecto y una de las parejas más estables de la crónica social de nuestro país.