Juan del Val revela la razón por la que no entró en ‘Supervivientes’

Este pasado 21 de noviembre, Hugh Grant se convirtió en el invitado de El Hormiguero, espacio presentado por Pablo Motos en Antena 3. El actor acudió para presentar su nueva película que lleva como título Heretic (Hereje). Tras la entrevista habitual, el presentador dio paso a la tertulia de la actualidad.

Sección que encabezan Tamara Falcó, Cristina Pardo, Nuria Roca y Juan del Val, quienes ocuparon sus lugares en la mesa para hablar de diversos asuntos. En un momento de la conversación, los colaboradores del citado espacio explicaron en directo en qué momento de su vida laboral recibieron un no por respuesta. Fue entonces, cuando el escritor hizo una confesión de lo más inesperada.

Juan del Val posando en un evento. (Foto: Gtres)

Juan del Val y ‘Supervivientes’

«Yo tengo un ‘no’ muy curioso», comenzó diciendo Juan del Val ante la atenta mirada de los presentes en el plató. Además, aseguró que esa respuesta le pudo cambiar la vida para siempre. «Estuve a punto de ir a Supervivientes como concursante», expresó. «Es más, yo quería ir por diferentes motivos que ahora no vienen al caso. Hice la entrevista, me explicaron el programa, cómo iba a ser todo y demás», continuó explicando el colaborador, recordando así este episodio de su pasado.

Juan del Val en ‘El Hormiguero’. (Foto: Antena 3)

Asimismo, el autor de Delparaíso señaló que «les debí gustar porque me fui a casa y me llamaron para hacerme una oferta económica. La oferta no me pareció suficiente». «Me habían chivado cuál era la cantidad que debería cobrar y me dieron una inferior. Por lo que, con cierta chulería, les dije que ‘si no llegas aquí, no me vuelvas a llamar’. Y, efectivamente, no me volvieron a llamar», comentó, en clave de humor.

Juan del Val y Pablo Motos. (Foto: Antena 3)

Juan del Val afirmó que se trató de una decisión que nunca había olvidado, pero sí agradecido. «Menos mal porque hubiera podido entrar a un lugar en el que mi vida, no sé si a mejor o peor, hubiera cambiado bastante. Evidentemente, fue un ‘no’ que me cambió para bien», terminó diciendo.

De haber confirmado su asistencia al citado espacio de supervivencia, Juan del Val se habría sumado a la lista de rostros conocidos que han participado como es el claro ejemplo de Kiko Matamoros, Carmen Borrego, Ángel Cristo Jr., Isabel Pantoja, Gloria Camila, Kiko Jiménez, Pedro Aguado, Arantxa del Sol y un largo etcétera.