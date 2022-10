Era el regreso más esperado de la televisión y Ana Rosa Quintana no ha defraudado, demostrando una profesionalidad que es un ejemplo para todos. La presentadora de El Programa de Ana Rosa tuvo unas breves palabras para devolver el cariño que recibió de todos los que la quieren: «A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí», ha dicho después de santiguarse fuera de cámara. Luego citó el famoso «como decíamos ayer» de Fray Luis de León para dejar atrás casi un año de suplicios. Y tras la emoción del regreso, la frialdad de la crítica. Ana Rosa ha lanzado su primer dardo al Gobierno de Pedro Sánchez: «Es milagroso que en plena crisis, gastemos más que nunca».

Lo de milagroso iba con segundas, porque para milagro su regreso tras un enfermedad tan dura como un cáncer de mama. «Les dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí», ha dicho tras saludar al público. «Tengo una deuda eterna con ese cariño que me ha llegado con todos ustedes, hasta el Papá me ha hecho llegar un rosario bendecido. (…) He recibido muchísimo amor de ustedes, de mis hijos, de mi marido Juan, de mis amigas, y sin ellos todo habría sido muchísimo más duro».

Ana Rosa también ha comentado que tuvo tiempo de ir al mercado para comprobar que la gente «está pagando los precios más caros de la historia y sobre todo he escuchado cosas que parecían increíbles. Yo le llamo el milagro de las elecciones. Porque los milagros existen. Es un milagro que en tiempos de crisis se suban las pensiones un 8,5%, que las autonomías bajen el IRPF, incluso aquellas que lo criticaban, y no me negarán que es un milagro que haya una ley que desaloje a los okupas en 48 horas teniendo en cuenta que según una parte del Gobierno este fenómeno no existe. Los funcionarios van a ver una subida de hasta el 9% de su sueldo. Así que no me digan que no es milagroso que en plena crisis gastemos más que nunca. Pedid y se les concederá, es el milagro de la multiplicación de los votos y los peces».

Vestida con una camisa blanca y pantalones vaqueros, la periodista se ha mostrado encantada de regresar televisión: «A mí la verdad es que se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí». En sus primeras palabras, la comunicadora ha hecho un repaso de las noticias más destacadas de los últimos meses que ella, tal como ha contado, ha tenido que ver «desde el sofá». Joaquín Prat ha sido el primero que ha compartido plató con ella y ambos se han fundido en un emotivo abrazo. El presentador dijo la semana pasada que la ausencia de Ana Rosa «se les estaba haciendo bola», aunque esta vez ha matizado que, viéndola en plató de nuevo es como si no hubiera pasado el tiempo.