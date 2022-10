Hoy es uno de esos días que marcan, hoy Ana Rosa Quintana ha vuelto a la televisión, a su programa, después de permanecer casi un año fuera de los platós para tratarse de un cáncer de mama. Eduardo Inda ha querido aprovechar su primera intervención de este lunes en Telecinco para agradecer a la presentadora su valentía e integridad.

«Quiero darte las gracias por la lección de periodismo que llevas dando 40 años y por la lección de vida que has dado durante este último año. Y por la lección de vida y de periodismo que estás dando en el día de hoy. Eres un ejemplo para todo el mundo y muy especialmente para los que nos dedicamos a este bendito oficio», ha señalado el director de OKDIARIO.

Ana Rosa ha agradecido sus palabras y también ha utilizado sus primeros minutos en pantalla para hablar de cómo ha estado este año: «Les dije que nos veríamos pronto, a mí se me ha hecho un poquito largo, pero ya estoy aquí. Tengo una deuda eterna con ese cariño que me ha llegado con todos ustedes, hasta el Papá me ha hecho llegar un rosario bendecido. He recibido muchísimo amor de ustedes, de mis hijos, de mi marido Juan, de mis amigas, y sin ellos todo habría sido muchísimo más duro», ha confesado.