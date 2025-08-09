Triunfó en el año 2000 y no hemos vuelto a saber nada: así está el hijo de uno de los cantantes más famosos de España

Hay estrellas que llegan al mundo del espectáculo por la puerta grande y consiguen proteger su trono con uñas y dientes, pero no todos pueden decir lo mismo. Es el caso del protagonista de nuestra noticia de hoy. Estamos hablando de Javi Cantero.

Nuestro artista saltó a la fama gracias a su padre, El Fary, y lo cierto es que sacó al mercado varias canciones que fueron un éxito, como por ejemplo Y cuanto más acelero, compuesta por José Antonio Benítez. Durante la primera década del año 2000, el intérprete sonaba en muchas radios y consiguió ganarse el corazón del público. El problema es que no ha logrado sostener su nivel de popularidad y actualmente hay algunos que se han olvidado de él.

Una de sus últimas canciones lleva por nombre Laberinto del deseo y hace un año dio una entrevista para explicar en qué se había inspirado: «Es una historia de amor muy libre, y eso te lo puede inspirar cualquier vivencia de la vida. El amor da para escribir miles de historias y esa es una de ellas. Musicalmente comienza con una parte libre de flauta y violín, con esos acordes que parecen como el comienzo de un cuento y luego finaliza con la misma armonía, como si fuera el final del cuento». Aprovechando este proyecto, el artista reconoció que tenía más temas guardados que iba a ir sacando poco a poco.

Javi Cantero dejó muy claro en la mencionada intervención que no se había propuesto llegar a la altura de su padre. Lo único que estaba buscando era mejorar día a día, aprender de sus errores y reclutar un ejército de fans que le motivase para seguir adelante. «No soy una persona que se ponga metas. Me gusta ir caminando al compás de la vida», declaró en ABC.

La vida actual de Javi Cantero

A día de hoy, la vida de Javi Cantero transcurre entre la música, su familia y una forma de entender la profesión heredada directamente de su padre. Aunque ha seguido un camino propio, su carrera siempre ha estado marcada por la huella de aquel artista carismático que conquistó a varias generaciones. Desde que con dieciséis años su padre escuchó su voz y le animó a subirse a un escenario, Javi no ha dejado de trabajar en nuevos proyectos musicales, compaginando actuaciones en directo con la composición de canciones que fusionan estilos y reflejan su personalidad. Con seis discos publicados, el último de ellos presentado en el programa Y ahora Sonsoles, ha demostrado que no vive de la sombra de El Fary, sino que ha intentado tener un nombre propio.

El recuerdo de su progenitor se mantiene vivo en lo artístico, pro también en la forma de afrontar la vida y el trabajo. Cuando en 2007 El Fary falleció a causa de un cáncer, Javi decidió frenar la salida de un disco que estaba a punto de lanzar, por respeto y por no querer que nadie interpretara que buscaba aprovechar el momento mediático. Esa prudencia es algo que aprendió del propio José Luis Cantero, quien siempre aconsejaba a sus hijos mantener un plan alternativo por si la música no ofrecía estabilidad.

Según nuestros datos, Javi todavía conserva la licencia de taxista, igual que hacía su padre, como una especie de amuleto y como símbolo de que, aunque el éxito pueda ser efímero, la humildad y el trabajo son valores permanentes.

El lado personal de Javi Cantero

En el terreno personal, Javi vive una etapa de estabilidad y plenitud. Aunque no está casado, mantiene desde hace más de doce años una relación sólida con Patricia, a quien conoció en Málaga y con quien comparte una vida familiar tranquila. Fruto de esa relación nació Yeray, su hijo, que se ha convertido en el centro de su vida y la mayor de sus motivaciones.

Su día a día combina momentos de composición, ensayos y actuaciones en pequeños y medianos escenarios, con ratos dedicados a la vida doméstica y a actividades que le permiten desconectar del mundo mediático. Javi no busca la exposición constante y prefiere un perfil bajo, centrando sus apariciones públicas en cuestiones estrictamente profesionales. Esta forma de entender la carrera artística, alejada de la presión por aparecer en portadas o protagonizar polémicas, le ha permitido mantenerse fiel a sí mismo y conservar una relación cercana con sus seguidores, que valoran tanto su talento como su autenticidad.

Con todo lo anterior, podemos decir que Javi sigue explorando nuevos sonidos, siempre con un toque personal que mezcla influencias flamencas, pop y rock. No reniega de las canciones que le dieron a conocer, pero tampoco se queda anclado en el pasado. Al contrario, su inquietud creativa le lleva a experimentar y buscar fórmulas que le mantengan motivado. Su hermano Raúl, con quien ha trabajado en varias ocasiones, sigue siendo un aliado importante en sus proyectos, manteniendo así el vínculo familiar dentro de su carrera.