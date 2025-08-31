El zasca de Alaska a David Broncano que aplaudió toda España: «No vengas a decirme…»

La nueva temporada televisiva está cada vez más cerca y David Broncano volverá a ponerse al frente del programa que presenta en la cadena pública. Antes de desarrollar esta noticia debemos tener en cuenta un aspecto importante. El comunicador comparte franja horaria con Pablo Motos, quién ha conseguido que El Hormiguero sea líder de audiencia de forma sistemática, consolidándose así como el rey indiscutible de la pequeña pantalla. No obstante, Broncano se empeña en hacer ruido para que los espectadores hablen de su proyecto, La Revuelta, anteriormente conocido como La Resistencia. Fue en esta etapa cuando consiguió entrevistar a Alaska, quién le dejó completamente en shock gracias a una lección que fue aplaudida por toda España.

Corría el año 2020 y nuestro país estaba sufriendo por la pandemia ocasionada por el coronavirus. El presidente del Gobierno, una vez más, no estuvo a la altura de las circunstancias y algunos intentaron desviar la atención poniendo el foco en otro tipo de cuestiones, como por ejemplo el comportamiento que tuvo Miguel Bosé. Este artista puso encima de la mesa una serie de teorías que indignaron a mucha gente, pero sus amigos no se dejaron llevar por la corriente mayoritaria y dieron la cara por él. Fue en ese momento cuando Alaska le dejó claro a David Broncano que ella no iba a participar en ningún tipo de linchamiento porque, según su punto de vista, todo el mundo tenía que ser libre para opinar lo que considerase oportuno.

«No me tires del hilito que me sacas», le advirtió Alaska a Broncano. No obstante, el comunicador subestimó a su invitada y siguió metiendo el dedo en la herida hasta que esta le contestó: «Llegado a estas alturas de la vida, desde el punto de vista formal, hay unos discursos oficiales, pero entiendo que si yo hubiera estado en el discurso oficial, nunca hubiera sido lo que soy». La cantante puso de ejemplo su trayectoria para defender los mensajes que estaba lanzando Miguel Bosé y aseguró que, si ella no hubiese sido valiente, jamás habría llegado tan alto.

El zasca a David Broncano

Como todo el mundo sabe, David Broncano ha intentado imitar el estilo de Pablo Motos, pero no ha conseguido conectar con sus invitados como lo hace el líder de Antena 3. Por ese motivo tuvo un pequeño enfrentamiento con Alaska, quien no se lo pensó dos veces y le pidió que fuese más respetuoso con la gente, tanto con Miguel Bosé como con todo aquel que quisiera seguir un camino distinto al establecido.

«Ni tú, ni yo, ni nadie somos nadie para darle un toque a nadie. Espero que cuando me vuelva loca, según vuestro criterio, no me vengáis a decir nada. No os he pedido opinión ¿No hemos entendido todavía en el siglo XXI que cada uno puede hacer y decir lo que quiera?», le preguntó la vocalista de Fangoria. El presentador de La Resistencia (ahora La Revuelta) no supo que contestar y le reprochó que el discurso de Bosé estaba podía tener consecuencias negativas: «Lo que está diciendo es que se carga a la gente».

Alaska no le dejó seguir y le recordó algo muy sencillo: «Pero tú tienes criterio para saber lo que tienes que hacer, independientemente de lo que diga él o el contrario», agregó Alaska. «Comparto muchas de las teorías de la conspiración, que no quiere decir que todas. Me interesan mucho los puntos de vista disidentes».

David Broncano quiso reconducir la situación y bromeó diciendo que la mujer de Mario Vaquerizo había hecho un pacto con Miguel Bosé porque ambos estaban empezando a desconfiar de todo. «Eres la primera persona que se está alineando con Bosé. Te has desinstalado Windows del portátil, eh. Por ahí te mete el virus Bill Gates», comentó en tono de humor. Alaska, que tiene mucha más experiencia, supo frenar la guerra a tiempo y terminar la entrevista en términos amistosos, aunque hay mucha gente que todavía no ha olvidado la lección que le dio al actual presentador de TVE.

Las malas audiencias de Broncano

El primer programa que TVE emitió de La Revuelta generó cierto interés entre el público, pero el paso del tiempo demostró que en televisión hay hueco para un único rey y este sitio le pertenece a Pablo Motos. Es él quien ha conseguido entrevistar a los famosos internacionales más deseados del momento, como por ejemplo Will Smith.

Motos regresa al mundo del espectáculo dentro de 24 horas. Ya han terminado sus merecidas vacaciones y se ha puesto a trabajar en una temporada que promete ser un éxito rotundo. Tanto es así que, durante la primera semana de septiembre, sentará en su plato a estrellas de la talla de Sergio Ramos, quién acaba de estrenar su primera canción.