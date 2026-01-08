Última hora del estado de salud de Sara Carbonero tras su operación

2026 no ha empezado bien para Sara Carbonero, que se las prometía muy felices al despedir el año 2025 con un viaje a Lanzarote. Allí se marchó junto a su actual pareja, aprovechando que sus dos hijos estaban pasando unos días en Navidad con Iker Casillas, su padre, que los llevó a Orlando para visitar el parque de Disney. El susto llegaba cuando se sabía que había ingresado de urgencia en el hospital y que tenía que ser intervenida de urgencia, lo que dejaba claro que su vida podía estar en peligro si los médicos no tomaban medidas rápido.

Durante días, la periodista ha estado ingresada en la unidad de cuidados intensivos, lo que demuestra que su dolencia y la intervención han sido graves. Al hospital llegaba, según se ha ido conociendo, tras sufrir un fuerte dolor abdominal. Aunque su entorno no lo ha confirmado, podría ser algo relacionado con una apendicitis o una peritonitis, dolencias que habría que tratar con rapidez para evitar un desenlace fatal.

Ha sido el programa El tiempo justo, de Telecinco, el que ha confirmado una gran noticia durante la tarde el jueves ocho de enero de 2026. La periodista ha sido trasladad a planta, lo que confirma la mejoría de su estado y que está fuera de peligro, comenzando ahora su proceso de recuperación.

Según Álex Álvarez, el reportero del programa de Joaquín Prat que se ha desplazado hasta allí, se nota «un ambiente mucho más relajado» por parte de los familiares y amigos de la toledana, que hasta allí se han trasladado.

Iker Casillas habla de la situación de Sara Carbonero, su ex mujer

El ex futbolista también ha sido preguntando por la prensa y, aunque no es amigo de los periodistas del corazón, esta vez sí ha querido atenderlos. Según ha confirmado, ha estado y está al tanto de todo lo que ocurre desde que fue ingresada, ya que sus hijos han estado con él y la noticia les llegó cuando estaban en pleno viaje de regreso desde Estados Unidos.

Lo que no sabe decir es cuándo volverá Sara a Madrid para continuar su recuperación, aunque cree que será «lo antes posible», por lo que todo está bajo la decisión de los médicos que la atienden en el hospital de Lanzarote. En este caso hay que tener en cuenta que deberá viajar durante varias horas en avión hasta la capital antes de poder descansar en su domicilio, por lo que no le darán el alta hasta que estén completamente seguros de que sea viable y no implique riesgos.

De lo que no ha querido hablar Iker es de las personas que están con Sara en estos momentos allí y tampoco de cuál es el problema que la ha llevado a esta situación.

Según se ha podido ir sabiendo, la decisión de mantenerla en la UCI (Unidad de cuidados intensivos) se debe a que los doctores querían tenerla vigilada en todo momento, pero no por la gravedad de su estado, por lo que podría estar mejor de lo que podría parecer.