Última hora sobre la salud de Nagore Robles: un nuevo revés le lleva al hospital por un «dolor insoportable»

Nagore Robles ha alarmado a sus seguidores de redes sociales tras compartir un grave problema de salud que la llevó a ser ingresada en un hospital. La televisiva, acostumbrada a mantener un contacto cercano con su público, relató con detalle los síntomas que sufrió, ofreciendo una visión directa de su situación que, aunque preocupante, finalmente se ha estabilizado tras recibir atención médica.

Según explicó la propia Nagore en sus redes, el episodio comenzó con un intenso dolor de cabeza y una tos seca que se complicaba debido a su condición de asmática. «Ayer no me encontraba bien, tenía muchísimo dolor de cabeza y una tos bastante seca que se complicaba con mi asma», compartía junto a una imagen de su pecho enrojecido, mostrando la intensidad del malestar que estaba padeciendo.

La situación empeoró durante la noche, obligándola a pasar horas de gran sufrimiento. «He pasado una noche horrible donde apenas he pegado ojo porque tenía una tos tan fuerte que me quemaba el pecho, sentía como si mis pulmones ardieran, un dolor insoportable», relataba, dando cuenta de la gravedad de sus síntomas y del impacto que tuvieron en su descanso.

¿Qué le pasa a Nagore Robles?

Ante el empeoramiento de sus síntomas, Nagore Robles decidió acudir a un hospital, donde finalmente recibió un diagnóstico concreto. Se trata de un proceso infeccioso causado por Gripe A, un tipo de gripe que, aunque común, suele presentar síntomas más intensos y molestos que la gripe estacional habitual.

«Acabo de llegar del hospital, me han dicho que tengo Gripe A, una gripe pero más molesta. No sabéis la noche que he pasado, qué dolor, pensaba que me ahogaba. Ha sido horroroso», explicó la presentadora en un stories de Instagram, transmitiendo a sus seguidores la preocupación y el malestar vivido en las últimas horas.

Respecto a su tratamiento, Nagore detalló que este se centra en el alivio de los síntomas y el control de la infección, combinando medicamentos y reposo. Entre los fármacos que está tomando se encuentran paracetamol para el dolor, cortisona para la inflamación y ventolín para facilitar la respiración. Además, la presentadora hace hincapié en la importancia del descanso y los cuidados personales, recurriendo a lo que ella misma describe como «mimos», como una manera de cuidar su recuperación de forma integral.

Los especialistas recuerdan que, aunque la Gripe A puede afectar a cualquier persona, aquellas con condiciones respiratorias previas, como el asma, deben prestar especial atención a los síntomas y buscar atención médica de manera temprana para evitar complicaciones. En este sentido, la rápida decisión de Robles de acudir al hospital pudo marcar la diferencia en su recuperación y evitar un deterioro mayor de su salud.

Un mensaje muy importante

A pesar del susto inicial, Nagore Robles se ha mostrado agradecida por la atención recibida y transmitió un mensaje de tranquilidad a su público. Su relato sirve tanto para visibilizar los riesgos de las infecciones respiratorias como para recordar la importancia de atenderse a tiempo y seguir las indicaciones médicas.

La presentadora seguirá estos días en reposo absoluto, siguiendo las pautas de su tratamiento y supervisión médica, con la esperanza de recuperar su bienestar por completo en los próximos días. Mientras tanto, su mensaje final fue de optimismo y precaución: cuidar la salud y no subestimar los síntomas puede marcar la diferencia en situaciones como la que ella acaba de experimentar.

El episodio vivido por Nagore Robles pone de relieve la importancia de prestar atención a la salud respiratoria, especialmente en personas con patologías previas como el asma. Su experiencia recuerda que, aunque muchos casos de Gripe A sean leves, la combinación de fiebre alta, tos intensa y dificultad para respirar puede derivar en complicaciones que requieren atención médica inmediata. Además, la visibilidad de figuras públicas compartiendo sus problemas de salud contribuye a sensibilizar al público sobre la necesidad de actuar con prudencia ante síntomas que, de otro modo, podrían subestimarse.

A medida que la presentadora inicia su proceso de recuperación, sus seguidores continúan enviándole mensajes de apoyo y ánimo, reforzando la conexión cercana que mantiene con ellos. Nagore Robles ha demostrado que la combinación de cuidado personal, supervisión médica y descanso adecuado sigue siendo la vía más efectiva para superar este tipo de episodios. Su relato también sirve como advertencia y ejemplo para quienes puedan enfrentar situaciones similares, destacando la relevancia de la prevención, la paciencia y la responsabilidad con la propia salud.