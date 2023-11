Durísimos momentos para la colaboradora más querida de Telecinco

Una colaboradora de Telecinco que ha presentado varios programas en la cadena está en el centro de la noticia tras hacer una confesión que ha dejado al público sin palabras. Estamos hablando de Nagore Robles, quien se hizo conocida gracias a su participación en ‘Gran Hermano’. Posteriormente mantuvo una relación sentimental estable con la periodista Sandra Barneda y se convirtió en un rostro muy cotizado dentro de la crónica social, pero ella siempre ha mantenido las distancias y ha evitado hablar de su vida privada. Por eso ha sorprendido tanto lo último que ha contado en sus redes sociales.

Nagore Robles reconoce que está atravesando un momento complicado y ha explicado el motivo. Lleva un tiempo con fuertes dolores de espalda y ha decidido ponerse en manos de profesionales. Los médicos le han explicado que deben operarla cuanto antes y esta idea le ha provocado un ataque de ansiedad. La comunicadora es muy activa: le gusta hacer deporte, trabajar dentro y fuera de la televisión, generar contenido en sus redes sociales y disfrutar de su tiempo libre. Piensa que va a tener que cambiar estas costumbres y ésta asustada.

El duro momento de Nagore Robles

A sus 40 años, Nagore Robles debe enfrentarse a una situación delicada que le ha robado su habitual sentido del humor. «Ha sido un mes largo y muy complicado. Soy una mujer activa, deportista, positiva, a la que le gusta bailar, hacer excursiones con Nash y que no se imaginaba por nada del mundo tener que parar por un dolor insoportable», empieza diciendo. Después ha explicado que tiene un problema de salud y que no sabe cómo resolverlo sin someterse a la operación que le da tanto miedo.

«Llevo meses sufriendo de molestias en la espalda y cada vez son más fuertes y frecuentes. Decidí acudir a un equipo de neurocirugía que me diera respuestas pero lejos de tranquilizarme, me puso sobre la mesa una operación que consistía prácticamente en atornillarme la espalda. Esta noticia me bloqueó y me provocó una ansiedad diaria que jamás había tenido en mi vida», comenta al respecto.

Nagore Robles tiene unos dolores muy fuertes

La presentadora ha rechazado entrar en quirófano y se ha sometido a un tratamiento para intentar calmar sus dolores, pero no lo consigue. «Todos coincidieron en que quizás debía probar otras opciones antes que una cirugía. Así que la semana pasada me hice una infiltración en el nervio que mejorara mi calidad de vida, pero cada día tengo dolores fortísimos que me hacen seguir con medicamentos para poder soportarlos», explica en sus redes sociales.

Nagore continúa con su medicación

Nagore Robles está siguiendo un tratamiento médico muy estricto para intentar aliviar las secuelas de su enfermedad. Sin embargo, continúa teniendo dolores muy fuertes y ha querido compartir su malestar con el público para que nadie especule sin sentido. Durante las últimas semanas ha estado un tanto ausente en Instagram y su intención no es preocupar a sus queridos seguidores, por eso ha hablado más claro que nunca.