Sebastián Yatra opina sobre Aitana y Plex y lo que dice confirma en que punto está su relación
La relación de Aitana y Plex está dando mucho de qué hablar. OKDIARIO fue uno de los primeros medios que dio un paso adelante para asegurar que entre ellos había algo más que una amistad. El tiempo nos ha dado la razón y ahora le ha tocado el turno a Sebastián Yatra. Después de romper con la artista catalana, ha dejado claro que no tiene ningún problema con ella y que se alegra profundamente de que su corazón vuelva a estar ocupado. «Si están felices me pone muy contento, espero que estén muy contentos. Se merecen todo lo lindo», ha declarado recientemente. Yatra ha actuado con total normalidad, demostrando así que no tiene nada que esconder y que ve con buenos ojos lo último que ha pasado. En su momento, muchos especularon con la posibilidad de que estuviese celoso, pero el tiempo ha demostrado que no es así.
Aitana ha dado dos conciertos en Madrid que para ella eran muy importantes. Ha estado preparándose durante muchos meses y por fin ha podido reencontrarse con su querido público. Sebastián Yatra ha explicado que, por cuestiones de agenda, no ha podido disfrutar del talento de su ex, aunque ha recalcado que le apoya en todos sus movimientos profesionales. «No vi nada, espero que todo haya salido bien», comenta con una sonrisa. Debemos tener en cuenta que la ex pareja disfrutaba de una bonita amistad antes de convertirse en novios. Por ese motivo, la cantante de Operación Triunfo prometió que, pasara lo que pasase, siempre iba a estar al lado de Sebastián, «Sebas», como le llama ella.
Una historia marcada por la polémica
El colombiano y Aitana han tenido dos oportunidades, es decir, han mantenido un romance en dos ocasiones. Nosotros recordamos que, la primera vez que cortaron, se generó mucha polémica porque Sebatián dio unas declaraciones en el pódcast A solas con que hicieron saltar las alarmas. «Mi máximo de relación ha sido un año, pero me pasa que digo si yo tengo una relación de más tiempo no sé cómo lo puedo aguantar porque es que me darían ganas de ser infiel, aunque esté enamorado de alguien», dijo. Estas palabras hicieron que mucha gente pensase que había roto con Aitana por culpa de una tercera persona.
«En este momento de mi vida, con el tipo de vida que tengo, tengo una forma más abierta de pensarlo y no veo descabellado tener en algún momento de mi vida una relación más abierta a lo que estamos acostumbrados», le explicó Sebastián Yatra a Vicky Martín Berrocal.
¿Cómo están Aitana y Plex?
Dejando a un lado el asunto de Sebastián Yatra, podemos adentrarnos en otra polémica. En los últimos días, las redes sociales han alimentado el rumor de que Aitana y Plex estaban en crisis, algo que ha sorprendido a muchos de sus seguidores debido a la solidez que han mostrado en los últimos meses. La confusión surgió después del multitudinario concierto que la artista ofreció en el Estadio Riyadh Air Metropolitano, donde algunos testigos afirmaron haber visto un desencuentro entre ambos durante la celebración posterior. Sin embargo, esas conjeturas no se han sustentado en imágenes ni en pruebas contundentes y lo ocurrido este fin de semana parece desmontarlas por completo. Aitana y Plex han reaparecido juntos y relajados en el aeropuerto de Dubái, atendiendo a dos admiradoras que les solicitaron una fotografía y mostrando una complicidad que contradice cualquier versión de distanciamiento.
No es la primera vez que Aitana y Plex se ven envueltos en especulaciones sobre su vida privada, algo casi inevitable para dos figuras con un alto grado de visibilidad pública. En anteriores ocasiones, ya han optado por responder con gestos y no con declaraciones, y esta vez parece que han seguido la misma estrategia. Al dejarse ver juntos en un contexto cotidiano, como es un aeropuerto internacional, han transmitido un mensaje claro: no hay ruptura ni distanciamiento, sino un compromiso que se mantiene sólido a pesar de la atención constante que despiertan. De hecho, algunos de los testigos presentes en la terminal han destacado que la pareja parecía disfrutar del momento, sin prisas y con una actitud afable hacia quienes se acercaban.
Como decimos, los últimos movimientos confirman que, más allá de las habladurías, Aitana y Plex continúan unidos y afrontan su vida en pareja con naturalidad. Su paso por Dubái es, para muchos, una prueba suficiente de que los comentarios sobre un enfrentamiento carecen de fundamento. Además, este episodio pone de relieve un aspecto que sus seguidores valoran especialmente: la capacidad de la pareja para mantener su conexión. Lejos de dejarse arrastrar por la presión, han preferido mostrar con hechos que siguen juntos, reforzando así la confianza de quienes han creído en su relación desde el principio. No podemos olvidar que Plex se dedica a las redes, así que tiene que asumir el lado negativo de esta plataforma.
